По предварительным данным, несчастье произошло на проспекте Кревес. В 8 ч. автомобиль Opel сбил женщину с ребенком.
На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.
|15:00
|Gyvai / DELFI Diena. Karbauskis priverstas keisti savo sprendimus: kas vyksta valstiečių partijoje už uždarų durų?
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Полиция информировала, что в Каунасе автомобиль сбил женщину с ребенком.
По предварительным данным, несчастье произошло на проспекте Кревес. В 8 ч. автомобиль Opel сбил женщину с ребенком.
На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.