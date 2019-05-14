В Каунасе автомобиль сбил женщину с ребенком

ru.DELFI.lt

Foto: Anželika Stackevič

Полиция информировала, что в Каунасе автомобиль сбил женщину с ребенком.

По предварительным данным, несчастье произошло на проспекте Кревес. В 8 ч. автомобиль Opel сбил женщину с ребенком. На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

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