Премьер выражает недоверие главе Центробанка Литвы

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что не доверяет главе Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Витасу Василяускасу.

"Не доверяю потому, что согласен с теми аргументами, которые были высказаны Стасисом Якелюнасом", - сказал премьер журналистам в Сейме во вторник.

Во вторник Cейм рассмотрит резолюцию правящих, в которой предлагается выразить недоверие В. Василяускасу. Другой проект резолюции внесла и оппозиция, предлагающая выразить доверие главе Центробанка и призвать его продолжать начатую работу, однако Сейм не согласился ее рассмотреть.

С. Сквернялис сказал журналистам, что не знает, будет ли участвовать в голосовании в Сейме по резолюции о недоверии В. Василяускасу. По словам премьера, это будет зависеть от его графика.

Резолюцию о недоверии В. Василяускасу поддерживают входящие в правящую коалицию социал-трудовики и поддерживающие их представители партии "Порядок и справедливость", а также члены Смешанной группы парламентариев - в общей сложности это 44 члена Сейма. В резолюции содержится обращение к главе БЛ с предложением ему подать в отставку самому, потому что он подорвал репутацию парламента и дискредитировал БЛ. Если он этого не сделает, то президента Далю Грибаускайте призывают начать процедуру отстранения В. Василяускаса от должности.

Нападки на В. Василяускаса оппозиция назвала на прошлой неделе элементом предвыборной борьбы и конфликтом интересов.

В. Василяускас возглавляет Центробанк с апреля 2011 года. Сейчас идет его второй срок полномочий.

Председателя правления Центробанка Сейм назначает на пять лет по представлению президента.