Экономист банка Luminor: направление экономических изменений нового президента прояснится осенью

Направление экономических изменений нового президента, за пост которого во втором туре выборов будут соперничать финансист Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа, может проясниться осенью, когда будет верстаться и приниматься первый проект бюджета 2020 года, а больше всего вопросов возникает относительно преемственности начатых нынешним правительством реформ, говорит главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, сейчас говорить конкретно о вероятной экономической политике И. Шимоните или Г. Науседы сложно, однако они оба высказываются за государство благосостояния - улучшение перераспределения, повышение внимания к государственному сектору, снижение уровня бедности и социального отчуждения.

"Это выдвинутые обоими кандидатами приоритетные направления, вопрос, как к этому будут идти. (...) Пока у нас нет четких программ, есть только определенная дорожная карта, кроме того, при решении экономических вопросов большим влиянием пользуется сейм. Больше всего вопросов вызывает преемственность начатых нынешним правительством реформ, часть которых уже находится в заключительной стадии, а часть еще только будет начата", - сказал BNS Ж. Маурицас.

По его словам, решение этих вопросов зависит и от вероятных изменений как в правительстве, так и в правящем большинстве сейма.

"Думаю, что у нас будет спокойное лето в плане принятия экономических решений, но очень неспокойное в политическом плане. Тогда как осень уже будет очень неспокойной с экономической стороны, именно осенняя сессия сейма, особенно верстка и обсуждение проекта бюджета 2020 года, заложит основание для дальнейшего направления и нового президента, и вероятного нового правительства", - объяснил экономист Luminor.

Второй тур выборов президента состоится 26 мая.