Президентские выборы: одному из кандидатов придется приложить немало усилий

Во втором туре президентских выборов встретятся кандидат консеварваторов Ингрида Шимоните и независимый кандидат Гитанас Науседа. По словам специалистов, есть два сценария на ближайшие две недели: будет очень спокойно или интенсивно и интересно, а победит тот, кому удастся избежать ошибок, которые могут сказаться на рейтинге.

Шимоните в первом туре набрала 31,13% голосов, а Науседа 30,95% (разница в 2647 голосов).

На третьем месте остался кандидат "крестьян" Саулюс Сквернялис (19,72%).

Эксперты говорят, что избиратели Сквернялиса могут вообще не прийти на второй тур, поэтому их голоса никому не достанутся, а оценивая двух кандидатов согласны в одном - во втором туре с оппонентом больше повезло Науседе.

Так чего ждать во втором туре? "Соль и перец нужны", – говорит глава Sprinter Игнас Зокас, а директор социологического центра Vilmorus Владас Гайдис предупреждает, что даже малейшая ошибка может иметь решающее значение.

А как ситуацию оценивает специалист в сфере коммуникаций? Ариюс Катаускас надеется на прорыв Шимоните, которой необходимо изменить устоявшееся мнение о "потолке" консерваторов.

Кто из кандидатов получит голоса Сквернялиса? Директор Vilmorus Владас Гайдис сказал DELFI, что трудно сказать, а может быть и так, что они не поддержат ни одного из этих двух кандидатов. Иначе обстояли бы дела, если бы во второй тур вышел лишь кто-то один - Шимоните или Науседа. Тогда было бы понятно, что лишившиеся своего фаворита избиратели поддержат того, кто остался в финале.

Однако при нынешних обстоятельствах, по мнению Гайдиса, лучше дела обстоят у Науседы. "Он привлечет избирателей и другого электората: и социал-демократов, и какой-нибудь Партии труда. Они будут голосовать не за Шимоните, а за Науседу", – сказал глава Vilmorus.

По словам Гайдиса, есть разница между избирателями Шимоните и Науседы: "До ночи, когда подсчитывали голоса, был такой расклад: за Шимоните молодые, энергичные, квалифицированные, с хорошими доходами, либеральные жители, за Сквернялиса – жители села, районных центров, предпенсионного возраста, пенсионеры, люди с небольшими доходами, а за Науседу – где-то посередине из тех и других".

По словам политологов, у консерваторов есть свой "потолок", но в случае с Шимоните это правило может и не действовать. "У консерваторов есть свой "потолок", если надо голосовать за консерваторов как за партию. Но часть людей голосует за Шимоните как за привлекательного человека. Как за личность. Не связывают с консерваторами, – сказал Гайдис и отметил плюс Науседы. – У президента Литвы должен быть широкий круг поддержки, что и пытается делать Науседа".



До второго тура осталось две недели. Гайдис не рассуждал о том, каким оружием могли бы пользоваться кандидаты, но сказал, что им может помешать. "Видно, основной момент - потерпит поражение тот, кто допустит какую-либо ошибку. Так было в 1997 году, было и в 2002 г. Что-то нарастить – не хватит времени. Делать какие-то хорошие дела или обещать что-то уже поздно. Но говорить надо, действовать и быть надо. В процессе можно допустить и ошибки, на которые будут реагировать журналисты, поскольку все очень интересно, наэлектризовано, – сказал Гайдис. – Даже маловажные вещи могут иметь большой резонанс".

Нет рецепта, который поможет избежать ошибок, но остановиться и ничего не делать, по мнению Гайдиса - тоже плохое решение. По словам директора Vilmorus, остановка и исчезновение из публичного пространства - это тоже может быть решающей ошибкой.

Глава Spinter Игнас Зокас сказал, что у Науседы более благоприятный оппонент во втором туре. "Если подходить чисто технически, то сподручнее должно быть Науседе, но все зависит и от активности кандидатов во втором туре", – сказал он.

По словам Зокаса, самая большая интрига уже была в первом туре, поэтому на такую высокую активность избирателей он не надеется. Он разделил мнение Гайдиса о том, что в случае с Шимоните может не сработать "потолок" характерный для консерваторов.

В день выборов журналисты DELFI общались с избирателями, спрашивали, по каким качествам они выбирали кандидата. Были и те, кто сказал, что если во втором туре будет мужчина и женщина, то они будут голосовать за мужчину, неважно, кто он будет. Насколько в данном случае важен пол кандидата?

"Такой нарратив живуч, – сказал Зокас. – Как ни странно, фактор пола занимает не последнее место".

Ариюс Катаускас сказал, что начинается то время, когда обоим кандидатам надо действовать. И не только призывать своих избирателей голосовать во втором туре, но и привлекать новых.

Катаускас заметил, что нужно действовать, поскольку часть избирателей уже потеряла своих кандидатов, поэтому может просто не прийти во второй.

"Сами позиции разные. Гитанас Науседа ведет такую коммуникацию, словно охватывая всех: и правых и левых, практически он может общаться со всеми. Ингриде Шимоните сейчас будет сложно доказать, был ли это ее "потолок", или она может больше. Пока агрессивной коммуникации не наблюдается, а некоторые вести повторяются", – сказал Катаускас.

Две недели - это достаточно большой промежуток времени, за это время многое может случиться. В социальном пространстве также. Там возможны и ошибки. "В традиционных СМИ ошибок можно избежать, а в социальной напряжение будет расти, особенно с учетом действий "крестьян" и конкурентов, – сказал Катаускас. – Будет напряжение, но это не те кандидаты, которые могут провоцировать агрессивные действия. А когда действия более пассивные, то и вероятность допустить ошибку ниже. Но напряжение большое".