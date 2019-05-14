Институт Польши в Вильнюсе информировал, что за заслуги в развитии сотрудничества польской и литовской культур директор Литовского национального театра драмы М. Будрайтис и директор Литовского государственного молодежного театра А. Люга награждены Серебряным крестом. Бывший директор Национального художественного музея им. М.-К. Чюрлёниса О. Даугялис награжден Кавалерским крестом.
Наград также удостоены директор Публичной библиотеки Таурагского районного самоуправления им. Б. Балтрушайтите Мяйлуте Парнараускене, директор Публичной библиотеки им В. Шлайтаса Укмергского самоуправления Раса Гришкявичене и директор Публичной библиотеки им. Ю. Кялюотиса Рокишкского районного самоуправления Алиция Матюкене.
Литовские деятели культуры удостоены наград распоряжением президента Польши Анджея Дуды и министра культуры и национального наследия Польши Петра Глинского.
Награды будут вручены во вторник в посольстве Польши в Вильнюсе, вручит их вице-министр культуры и национального наследия Польши Магдалена Гавин.