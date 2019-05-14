Польша наградила литовских деятелей культуры

Деятели культуры Литвы, среди которых театральные деятели Мартинас Будрайтис, Аудронюс Люга, музейщик Освалдас Даугялис, удостоены высоких государственных наград Польши.

Институт Польши в Вильнюсе информировал, что за заслуги в развитии сотрудничества польской и литовской культур директор Литовского национального театра драмы М. Будрайтис и директор Литовского государственного молодежного театра А. Люга награждены Серебряным крестом. Бывший директор Национального художественного музея им. М.-К. Чюрлёниса О. Даугялис награжден Кавалерским крестом.

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Наград также удостоены директор Публичной библиотеки Таурагского районного самоуправления им. Б. Балтрушайтите Мяйлуте Парнараускене, директор Публичной библиотеки им В. Шлайтаса Укмергского самоуправления Раса Гришкявичене и директор Публичной библиотеки им. Ю. Кялюотиса Рокишкского районного самоуправления Алиция Матюкене.

Литовские деятели культуры удостоены наград распоряжением президента Польши Анджея Дуды и министра культуры и национального наследия Польши Петра Глинского.

Награды будут вручены во вторник в посольстве Польши в Вильнюсе, вручит их вице-министр культуры и национального наследия Польши Магдалена Гавин.