Жадность или "тень": цены на недвижимость растут, а зарплаты строителей – всего 600 евро

Цены на недвижимость в Литве быстро растут. Говорят, что причиной тому и такой фактор, как подорожание строительных материалов, а также рост зарплат строителей. Однако статистика зарплат в этом секторе вызывает сомнения в этих утверждениях.

За год цены на квартиры в Вильнюсе выросли на 4,4%, в Каунасе на 5,1%, в Клайпеде – на 3,8%, в Шяуляй – на 10,3%, в Паневежисе – на 13,9%, таковы данные агентства Ober–Haus за апрель 2019 года. Дорожают не только квартиры в старых домах, но и новое жилье. В Вильнюсе квартиры в новых домах за год (если сравнивать апрель 2019 г. с апрелем 2018 г.) подорожали на 3,5%, в Каунасе – на 4,2%, в Клайпеде – на 5,3%.

По последним данным "Содры", в марте средняя зарплата строителей составляла 568 евро "на бумаге" (по новому порядку 727 евро). Это на 58 евро больше, чем в марте 2018 года, однако меньше, чем в октябре (601 евро) или ноябре (590 евро).

Поэтому, несмотря на подорожание жилья, статистика зарплат строителей иная.

Представитель компании Ober–Haus Саулюс Вагонис сказал DELFI, что если сравнивать годовые изменения зарплат видно, что зарплаты за год увеличились на 11%, а цены на новые квартиры увеличились на 3,5%–5,3%.

По словам аналитика, долгосрочная статистика показывает, что всегда в первом квартале года зарплаты ниже – это влияние сезонности. Однако, по его мнению, эти вещи не должны быть связаны.

"Влияют ли расходы на цены? И да, и нет. Растущие расходы делают так, что продавец хочет продать дороже, чтобы сохранилась определенная маржа прибыли. На самом деле рынок функционирует не только по желанию тех, кто строит. Однако ситуация такова, что цена такая, какую согласны платить покупатели. Значит, несмотря на рост или снижение себестоимости, продавец будет повышать цену, если покупатели все равно за эти деньги будут покупать.

Цены регулирует конкуренция. Неважно, сколько получишь за метр, важно, сколько может платить покупатель, и сколько позволяет рынок. Рост расходов - это только причина, по которой пытаются поднять цены, но если на рынке по такой цене покупать не будут, значит поднять цену невозможно. Если компания решила поднять цену, а люди покупают, то причина в покупательной способности, а не в себестоимости", – сказал аналитик.

Он прибавил, что даже если в основе цены лежит себестоимость, то в многоквартирном доме это сумма деятельности в течение нескольких месяцев. Поэтому, если опираться в установке цены на расходы, связанные с зарплатами, то он будет брать зарплаты не за отдельные месяцы, а за все время строительства.

"Рост цен определяет большой спрос. Вильнюс, Каунас, Клайпеда – если брать апрель этого и прошлого года, то цены увеличились на 5%. Важные причины – хорошая экономическая ситуация и ожидания. Люди в этом году заработали больше, зарплаты росли быстрее, чем цены на недвижимость, желание у людей покупать жилье не исчезло. Ожидания, связанных с рынком недвижимости хорошие, немногие рассчитывают на падение на рынке и снижение цен. Люди видят, что цены растут, соглашаются платить новые цены. Поэтому не столько рост себестоимости, сколько рост покупательной способности людей и желание покупать недвижимость представляют собой движитель роста цен.

Что с того, если себестоимость увеличится, а покупательная способность людей, нет? Люди не смогут платить по новым ценам", – заметил аналитик.

Сами компании указывают, что цены растут из-за роста расходов - подорожание рабочей силы.

Представитель компании Eikа Робертас Григалис указал, что существенная причина подорожания – растущие масштабы строительства и нехватка рабочей силы.

Глава CITUS Construction Томас Прокоповичюс сказал, что за год (с марта 2018 по март 2018 г.) расходы увеличились на 4,5%.

"Это обусловлено ростом расходов на зарплаты (11,3%), стройматериалы (2,3%) и стоимость работы техники и оборудования (1,2%). Из построек больше всего – на 4,9% – подорожало строительство жилых домов. Ремонт подорожал на 5,6%", – указал он.

Директор Литовской ассоциации строительных компаний Миндаугас Статулявичюс указал несколько причин. Во-первых, в общей статистике росла часть жилья среднего и престижного класса. Согласно данным Inreal, за последние 12 месяцев в Вильнюсе продали больше половины именно такого жилья, это увеличивает средние цены.

"Цены могут расти и из-за подорожания расходов на ипотеку. В последнее время ипотека подорожала на 0,7%, на фоне таких тенденций и роста зарплат, покупатели спешат брать кредиты и покупать жилье.

Из-за растущего спроса дорожают и работы подрядчиков. Влияет и изменение требований к строительству – сейчас строят больше жилья энергетического класса A+, что также на несколько процентов повышает конечную цену", – сказал Статулявичюс.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что, по данным их ассоциации, на самом деле зарплата строителей составляет 1100 евро "на бумаге". По его мнению, никто бы не шел работать на стройку за 500 евро.

"На самом деле зарплаты у работников большие. Мы говорим, что зарплаты выше, чем декларирует "Содра". Зарплата зависит от характера работ. Если речь идет о сборке, тогда около 25%, если штучный процесс – то зарплата составляет около 30%.

Вы не найдете работника, который будет работать за 500 евро. Большая часть людей, мы насчитываем около 20 000, работает и с бизнес-удостоверениями, и нелегально. У них зарплаты выше, чем декларирует "Содра". Поэтому статистика искажена. Если на стройке работают около 110 000 человек и из них 1/5 работает по бизнес-удостоверениям или как-то еще, то статистика их не охватывает. Статистика учитывает только тех, кто работает неполный рабочий день, только в сезон, поэтому я не советовал бы руководствоваться этими данными", – сказал Гедвилас.