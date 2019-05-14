"Содра" о долгах не забывает: приехавший в отпуск эмигрант лишился 1300 евро

Работающий в Великобритании водителем большегрузных машин Валдас недавно вернулся в отпуск на родину, где его встретили не слишком гостеприимно. Мужчина сказал, что "Содра" сняла с его счета достаточно крупную сумму, однако "Содра" замечает, что важно, чтобы эмигранты декларировали свой отъезд в противном случае им придется заплатить обязательный налог на здравоохранение.

Валдас живет в Великобритании с 2014 года. Он там и работает, и платит налоги. Несколько дней назад он приехал в Литву в отпуск.

На отпуск он перевел на свой литовский счет 2500 евро, однако вскоре узнал, что части суммы на счету не осталось.

"В банкомате я увидел, что не хватает 1300 евро. Я пошел в банк, там мне сказали, что деньги сняла "Содра". Это кража. Я доверил деньги банку, но тут выяснилось, что я не могу быть хозяином своих денег", – сказал Валдас.

На вопрос, декларировал ли он отъезд и платил ли ОНЗ, он сказал, что ничего не платил, а декларировал ли отъезд - не помнит. "В Литве я ничего не плачу, я здесь не живу", – сказал он DELFI.

Валдас сказал, что никак не может понять, как кто-то без его ведома может забрать деньги с его счета, он почувствовал себя оскорбленным.

"Я начну работать только в сентябре. Мне не на что будет жить", – сказал эмигрант, заметив, что планировал вернуться в Литву, но после такого случая уже не знает, хочет ли этого.

По его словам "Содра" должна была предупредить его, ведь он ничего не знал о долге.

DELFI связался с пресс-секретарем "Содры" Саулюсом Ярмалисом, который сказал, что все жители Литвы должны платить ОНЗ, в обмен они получают бесплатные услуги здравоохранения.

"За всех работающих этот налог в Литве платят работодатели, за часть жителей – детей, школьников, студентов, воспитывающих детей родителей, пенсионеров, у которых нет доходов, эти взносы платит государство – их страхует государство.

Другие жители Литвы или те, кто уехал и не декларировал отъезд, не учатся, не работают, не стоят на Бирже труда, минимальные взносы (в этом году 6,98% от минималки) должны заплатить за себя сами", – сказал он и заметил, что долги растут.

По словам Ярмалиса, "Содра" постоянно лично информирует об этом жителей. "Поскольку взносы надо платить до конца текущего месяца, "Содра" высылает соответствующее сообщение заранее, пока у человека не появился долг.

Если взносы не платят, человека снова информируют, на этот раз о задолженности. Потом сообщают, что "Содра" намерена взыскать долг, если человек его не заплатит, и только после этого деньги списывают со счета", – сказал Ярмалис, заметив, что всю информацию можно получить на личной странице в "Содре" или по эл. почте, если человек предоставил "Содре" свой электронный адрес.

По словам Ярмалиса, если человек уезжает в другую страну, он должен сообщить о своем отъезде, тогда ему не будут считать ОНЗ.

"Иначе "Содра" не может получить информацию о том, что человек уехал, и ему могут насчитывать ОНЗ", – сказал он.

Однако избежать задолженности можно и не декларировав отъезд.

"Если человек работал в другой стране ЕС, ЕЭС или в Швейцарии, ему достаточно представить "Содре" справку установленной формы, о том, что взносы он платил в другой стране, поскольку ОНЗ по закону человек должен платить лишь в одной стране ЕС, ЕЭС или в Швейцарии. Тогда все его долги аннулируют", – посоветовал Ярмалис.