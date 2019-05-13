Визит полиции в швенченскую школу: детей подозревают в распространении фальшивых денег

13 мая полиция посетила школу в Швенченисе. Выяснилось, что сообщалось о том, что ученики расплачиваются в столовой фальшивыми деньгами.

С порталом DELFI связался читатель, который сказал, что около 13 ч. в школу приехала полиция и опросила около 15 учеников.

Выяснилось, что полиция на самом деле приезжала в школу. Стражи порядка информировали, что им сообщили, что дети расплачиваются в столовой фальшивыми деньгами.

Полиция опросила несколько детей (точное число не указали), у них забрали фальшивые деньги. В комиссариат с родителями вызвали еще троих учеников.

Пресс-секретарь ГПК Вильнюсского округа информировал DELFI, что изъяты сувенирные деньги. По предварительным данным, дети купили их по интернету. Полиция указала, что эти деньги очень похожи на настоящие, поэтому если человек этого не знает, может принять их за настоящие.

Швенченская полиция решила начать расследование по 1 ч. 213 ст. УК ЛР (производство, хранение и реализация фальшивых денег).

За это правонарушение грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.

Ведется расследование.