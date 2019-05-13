Матийошайтис об итогах выборов в Каунасе: я не какой-то бог

В первом туре выборов президента Литвы каунасцы продемонстрировали свою позицию, говорит мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

"Каунасцы - умные люди, у которых есть свое мнение и выбор которых я уважаю. Ведь я не какой-то бог, ск которым люди сверять свои личные решения", - сказал мэр Каунаса для переданного BNS комментария.

В. Матийошайтис перед выборами выразил поддержку премьеру Саулюсу Сквернялису, однако это не помогло баллотировавшемуся в президенты главе правительства - он остался третьим не только во всей Литве, но и в Каунасе.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в Каунасе максимальную поддержку получила член сейма, экономист Ингрида Шимоните, которой каунасцы отдали 37,72% голосов.

Второе место в Каунасе занял экономист Гитанас Науседа с 31,71% голосов, третье - премьер С. Сквернялис, который набрал всего 15,85% голосов жителей Каунаса.

В. Матийошайтис отказался подробно комментировать такой результат С. Сквернялиса в городе и его вероятные причины.

"Я не политик или политолог, чтобы браться оценивать причины успеха одних кандидатов или неудачи других. Оставлю эту работу специалистам", - сказал В. Матийошайтис.

Он также не ответил на вопрос, кого поддержит во второй туре выборов, однако сказал С. Сквернялис - лучший премьер за всю историю Литвы.

"Перед принятием любого решения я смотрю, выгодно оно Каунасу или нет. Так же я оцениваю людей, которые держат данное слово и не боятся говорить правду в глаза, даже если она неприятная. Исходя из своего опыта в бизнесе и теперь на должности мэра, я могу сказать, что в Литве еще не было премьера, который бы так хорошо работал", - сказал В. Матийошайтис.

В состоявшемся в воскресенье первом туре президентских выборов победу праздновали экономисты И. Шимоните и Г. Науседа. Второй тур выборов состоится 26 мая вместе с выборами Европарламента.