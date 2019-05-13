Карбаускис назвал дату ухода "крестьян" из власти

После того как премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не вышел во второй тур президентских выборов, он заявил, что уйдет с поста премьера 12 июля и призвал Рамунаса Карбаускиса проверить, есть ли у него доверие партии. Карбаускис заверил, что "крестьяне" уйдут из правящего большинства с 12 июля.

Об этом он рассказал в эфире радиопередачи на Žinių radijas "Вопрос дня".

Карбаускис сказал, что ни партия, ни фракция еще не обсуждали, кого поддержат во втором туре президентских выборов, поэтому пока на этот вопрос он ответить не может.

"Я сам не вижу лучшего выбора, чем тот, который был в первом туре. А наш кандидат во второй тур не попал", – сказал лидер "крестьян".

На вопрос, какая, по его мнению, причина определила неудачу Сквернялиса, Карбаускис ответил коротко.

"Такой выбор народа, в любом случае надо поблагодарить людей за то, что они участвовали в выборах, высказали свое мнение", – сказал политик и прибавил, что для "крестьян" это голосование было вопросом доверия к правительству и правящему большинству.

"Мы увидели результаты, поняли, что нам больше не доверяют, нет достаточного доверия. Поэтому и сделали те заявления, которые сделали", – сказал Карбаускис.

Однако он убежден, что повлиять на небольшую поддержку Сквернялиса могла и предвыборная кампания, которую он назвал "все против одного". Однако, по его словам, народ сделал правильный выбор, поскольку "никто иной за исключением народа не может принять самое верное решение".

"Тут надо иметь честь, значит, у нас ее достаточно, чтобы уйти, увидев, что это доверие есть у представителей других политических сил. Значит, они могут принимать решения. Видно, народ этого хочет, мы так и поступим. Значит, уйдем, уступим им позицию, они должны принять у народа мандат доверия. Если не примут, пройдут досрочные выборы, тогда увидим", – сказал Карбаускис.

Он заверил, что "крестьяне" после 12 июля в правящем большинстве работать не будут.

"Это значит, если консерваторы начнут формировать правящее большинство, мы поддержим правительство меньшинства, если такое появится. Но я в этом сомневаюсь. Поэтому если никто не возьмется формировать правительство, пройдут досрочные выборы. Я думаю, они пройдут после Нового года", – сказал Карбаускис.

Он заметил, что работать 1,5 года в правящей коалиции без доверия людей было бы невозможно.

"Нам сложно с этим смириться", – признал Карбаускис.