Карбаускис деконструировал заявление президента: она предлагает отвернуться от "крестьян"

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис пояснил, что, по его мнению, на самом деле значат слова президента Литвы Дали Грибаускайте, которыми она обобщила результат выборов. По его словам, глава страны, утверждая, что выборы показали зрелость литовского общества, означают одно - партия "крестьян" и ее электорат незрелые.

"Люди, которые голосуют за консерваторов, по мнению президента - зрелые, и наоборот, - кто голосует за "крестьян", по ее мнению, незрелые. Об этом было сказано прямо. Я думаю, те, кто голосовал за Саулюса Сквернялиса тоже зрелые", - сказал Карбаускис.

"Быть может, она намекает, что вы станьте зрелыми и отвернитесь от Литовского союза крестьян и зеленых", - сказал Карбаускис.

Политика такое заявление президента не слишком удивило, поскольку, по его словам, такую позицию она демонстрировала и раньше.

"Президент хочет, чтобы победили консерваторы, она переживала после парламентских выборов, сейчас и всегда это было видно. В данном случае президент очень радуется победе, видно, об этом и идет речь в ее заявлении", - подытожил Карбаускис.

"Эти выборы показали зрелость литовского общества. У людей есть четкие ценностные установки, не затронутые ни дешевым популизмом, ни агрессивным диктатом", – говорится в комментарии Грибаускайте.

В воскресенье, в первом туре президентских выборов Ингрида Шимоните, выдвинутая Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), набрала 31,13% голосов, независимый кандидат Гитанас Науседа - 30,95% голосов избирателей.

Через две недели они встретятся во втором туре выборов. В первом туре выборов изъявили свою волю 56,85% обладающих правом голоса.