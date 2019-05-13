В Литве хотят ввести специальные карты для строителей по принципу водительского удостоверения

Литовская ассоциация строителей (ЛАС) уже в течение некоторого времени выдает строителям, которые сдали экзамены, специальные профессиональные карты. Сейчас хотят пойти еще дальше - узаконить эту практику в масштабах всей страны и наличие таких удостоверений хотят сделать достоинством. Однако ряд вопросов вызывает не только сама идея, но и то, кто будет ее осуществлять.

Цель инициативы ЛАС - снижение "тени" в строительном секторе. По словам главы ассоциации Далюса Гедвиласа, такие карты выдают уже почти год, и получают их не только члены ассоциации.

"В последнее время за ними обращаются даже не члены ассоциации. Видно, конкурируя на рынке, частники как серьезный аргумент заказчикам хотят представить документ о своих достоинствах. Сейчас к нам обращается немало физических лиц. Например, работает человек в Норвегии и говорит, что хотел бы получить эту карту, чтобы подтвердить заказчику, что у меня есть удостоверение ЛАС, что у меня есть компетентность, я бетонщик или отделочник определенного уровня. Обращается немало людей.

Мы считаем, что условия конкуренции должны быть одинаковыми, работники должны работать легально. Потому что сейчас одни работают по бизнес-удостоверению и т.д. Есть программное обеспечение, большой опросник. Установлено, сколько профессий есть. Всего больше 80 строительных профессий, все они разделены на 5 уровней по степени сложности. Для каждого уровня разработана база вопросов. Есть программы и для смартфонов и для планшетов. Всего у нас в Литве 56 экспертов. Это как сдача теории вождения. Сдаешь теорию, потом идешь на практику. Чаще всего проверяют на стройке, оценивают практические навыки. Может, поэтому реже эту карту выдают, поскольку проверяют тщательно, чтобы подрядчики и физические лица, заказывающие услуги, были защищены", – сказал Гедвилас.

Он указал, что на сегодняшний день выдано больше 1000 таких карт, ее стоимость 10 евро, а срок действия - 5 лет.

"Если в компании 100–200 работников, то платят 100 евро в год и уполномоченное лицо может видеть своих работников в базе данных. А стоимость экзамена зависит от специальности и уровня компетентности. Если это сантехника, соединение медных труб, где сырье дорогое, то проверка стоит дороже. А так около 20 евро. Думаю, это недорого", – сказал собеседник DELFI.

Ассоциация предлагает ввести обязательные такого рода удостоверения с 1 января 2020 года.

"Давайте сделаем такую карту обязательной и начнем требовать во время госзакупок, чтобы компания, которая в них участвует, имела подготовленных специалистов для выполнения соответствующих работ. Тогда будет снят вопрос качества работ", – заметил он.

По словам Гедвиласа, ассоциация может выдавать эти удостоверения, поскольку база уже подготовлена. Останется лишь увеличить число работников с 8 до 24.

Антимонопольная служба еще не видела проекта, которым установлено требование иметь удостоверение строителя, однако, если такое решение будет принято, то, по словам представителя службы Агне Рихард, его выполнением должно заниматься государственное ведомство.

"Если карты строителя введут как обязательный документ, то их выдачу, по мнению Антимонопольной службы, должно организовать госведомство, а не ассоциация. Если такие документы будет выдавать ассоциация, может возникнуть конфликт интересов, т.к. ассоциация может благосклоннее оценивать своих членов и усложнить процесс выдачи документа для тех, кто не является членами ассоциации и т.д.", – сказала Рихард.

Подобную опасность видело и Министерство охраны окружающей среды при обсуждении этого вопроса на Трехстороннем совете. Однако Гедвилас сказал DELFI, что ЛАС может администрировать эту систему прозрачнее и дешевле, чем госведомство.

"Министерство представило вариант, согласно которому, карты ввели бы через 4 года, а создание системы будет стоить 1,5 млн. евро и потом еще по 250 000 евро в год будет идти на ее администрирование.

А мы предлагаем - никаких расходов для бюджета, государству не придется создавать рабочие места. Все есть, есть механизм саморегулирования, в большей части стран ЕС это администрируют ассоциации и федерации, и никаких проблем нет. Норвегия и Люксембург администрируют на государственном уровне, но у них всегда профицитный бюджет. Надо доверять федерациям, саморегулированию, а не требовать ассигнаций из бюджета. Система создана, надо ею пользоваться.

Я предлагаю Антимонопольной службе ознакомиться с нашими ценами, не дать нам злоупотреблять и т.д. Мы согласны представить АС нашу ценовую политику", – сказал DELFI Гедвилас, заметив, что из всего правительства против выступает только Министерство охраны окружающей среды.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Дайнюс Чергялис сказал DELFI, что министерство по сути одобряет введение ID для строителей, но сейчас обсуждают способ введения новой системы.

Этот вопрос курирует правительственная канцелярия, которая сказала DELFI, что пока точно неизвестны даты введения карты строителя и, какова будет система их администрирования. Но сама идея поддерживается, поэтому решение может быть принято уже в ближайшие месяцы.

"Хотим отметить, что при принятии решения будем опираться не только на литовскую практику, но и на практику, которая принята в зарубежных странах. Это может стать реальным способом борьбы с "тенью". Это поддерживают работодатели, мы думаем, что не против и профсоюзы", – сообщает правительство Литвы