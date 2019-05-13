Литва прощается с Витаутасом Шеренасом

На прошлой неделе на 60-м году жизни скоропостижно скончался известный литовский юморист, ведущий и соавтор телепередачи Dviračio žinios Витаутас Шеренас. 13 мая после обеда с покойным могут проститься все желающие – близкие, друзья и поклонники его таланта.

Прощание проходит в 6 зале похоронного бюро на ул. Оланду, 22, в Вильнюсе. И будет длиться до 20 ч.

Проститься с покойным можно и 14 мая с 10 до 12 ч. Заупокойная служба пройдет 13 мая в 19 ч. в Бернардинском храме.

Близкие просят желающих проститься с покойным приносить скромные цветы.

Похороны Шеренаса состоятся 14 мая с 12 ч. на Антакальнисском кладбище.

Витаутас Шеренас (10 октября 1959 г. в Игналинском районе) – он был ведущим телепередачи Dviračio šou, доктором экономических наук. В 1979 г. работал на международной телефонной станции в Игналине.

Позже он служил в Советской армии - в стройбате - работал сварщиком в Московской области. В 1982 г. поступил в Вильнюсский университет на подготовительном отделении, затем – на факультете промышленной экономики, получил специальность - экономика труда. Будучи студентом дважды руководил студенческими стройотрядами (в Якутии 1986 г. и в Германии в 1989 г.).