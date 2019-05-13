Ответ Сквернялиса Карбаускису: не надо заниматься такими вещами

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который не вышел во второй тур президентских выборов, сказал, что покинет пост премьер-министра и продолжит работу как член парламента, несмотря на то, что лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис оставил за избирателями право оставить в силе нынешнее правящее большинство.

И несмотря на неудачу на президентских выборах, после полуночи, вернувшись в штаб, Сквернялис улыбался, принимал поздравления коллег и смеялся, слушая песни группы Hiperbolė. Так что же дальше? Работа на посту депутата, а когда нибудь, может быть, и еще одна возможность стать лидером на выборах, а может быть и иной путь, несвязанный с политикой.

Несмотря на это лидер "крестьян" рисует еще один план с участием Сквернялиса.

"Я сделал все, чтобы решение было иным. Нет ощущения, что я мог сделать что-то еще. Все повторил бы. Все также", – сказал Сквернялис. Он радовался, что после встреч его имидж в глазах людей изменился.

"Много людей поддержало, но не хватило, чтобы это впечатление было еще более ярким", – сказал премьер-министр.

Ровно два месяца – по словам Сквернялиса, столько времени осталось до его отставки. И хотя Карбаускис сказал СМИ, что если выборы в Европарламент будут очень удачными для "крестьян", они могут отказаться от идеи покинуть правящее большинство, и попытаются уговорить Сквернялиса остаться на посту премьер-министра, сам Сквернялис сказал, "что не надо заниматься такими вещами".

"Конечно, надо, чтобы эмоции отошли на второй план, но сегодня я принял твердое решение", – сказал премьер.

Он намерен остаться в парламенте. Не будет ли это шагом назад? "В политике не бывает пути только вперед. Всегда может быть шаг вперед и шаг назад. Такова воля людей, – сказал Сквернялис. – Сегодня, я думаю, что буду участвовать в политике, но что будет через 1,5 месяца, когда наступят парламентские выборы, надо подумать. Сегодня я думаю, что надо это делать, но, наверное, наши люди привыкли жить по правилам, устоявшимся за 30 лет. Это и показали". Сквернялис сказал, что своим голосованием жители показали, что они против новшеств.

"Против перемен, которые приносят пользу. Против тех, кто несет эти перемены, – сказал премьер-министр. – Больше всего я разочаровался бы, если бы мы вернулись к тому, что снова в стране можно было бы открыто красть. Для меня это было бы самым сильным ударом, если бы мы вернулись к той Литве, которую получили, когда пришли к власти".

Сквернялис сказал, что в парламенте он хотел бы работать в комитете права и правопорядка или комитете нацбезопасности, но прибавил, что это уже не от него зависит.

Карбаускис назвал одним из возможных сценариев досрочные парламентские выборы. Сквернялис сказал, что в таком случае он претендовал бы на пост депутата в составе "крестьян". "Я думаю, да. Вместе. И если будет такая воля, я готов возглавить список, быть на острие предвыборной кампании", – сказал он.

Есть ли вероятность, что он уйдет из политики? "Сегодня - точно нет. Хотя я думал, что после того как завершу карьеру в полиции, не буду участвовать в общественной жизни, уйду с госслужбы, но так получилось – не закончил срок на посту генкомиссара, стал премьер-министром. Поэтому сегодня я думаю, что наверное хочу быть в политике, а что будет завтра – не знаю, всегда есть идея начать работать на себя. Когда-то хотел работать юристом, это было бы испытанием, но тогда надо бы освежить знания, ведь прошло много лет, – сказал Сквернялис и не исключил, что когда-нибудь уйдет из политики. – Может быть и так. Все в жизни происходит обычно не запланировано. Планируешь одно, а бывает иначе. Сейчас планировал стать президентом, но, к сожалению..."