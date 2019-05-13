Клайпедчанин стрелял в женщину, а потом выстрелил себе в голову

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В ночь с субботы на воскресенье, 12 мая, в 0.40 ч., в Клайпеде, на ул. Найкупес, в квартире, во время конфликта нетрезвый (2,55 промилле) мужчина, 1946 г.р., из незаконно хранившегося Kora Brno дважды выстрелил в женщину 1955 г.р.

Пострадавшая госпитализирована с огнестрельным ранением в области головы. Затем мужчина, вероятно, стрелял в себя. У него диагностировали огнестрельное ранение в голову. Мужчину оперировали. Он находится в коме.

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