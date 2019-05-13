Читатели портала предупреждают: мост Любарто находится в плохом состоянии

12 мая читатели портала DELFI сообщили редакции о том, что в столице разваливается мост Любарто, соединяющий центр с микрорайоном Жверинас.

Читатели сообщили, что заметили это еще накануне, 11 мая.

"Мы ехали по мосту Любарто, наш автомобиль резко просел, а глушитель зацепил металлические конструкции моста. Мы вышли из авто и почувствовали, что, когда проезжают автомобили, чувствуется вибрация, мы сообщили об этом по номеру 112 и ЗАО Grinda, однако, как видно, ничего не было предпринято (не ограничена скорость и т.д.), кроме того, важный показатель – смещение перил", – сказано в письме читателя.

Он заметил, что каждый день они проезжают мимо этого моста, а в воскресенье вечером рядом с их автомобилем с моста упал отвалившийся кусок бетона.

Поскольку под мостом оборудована платная стоянка для автомобилей, очевидцы информировали и полицию.

"Мы еще раз позвонили по номеру 112, полиция приехала мгновенно, поскольку под мостом стояли автомобили. Оператор Единого центра помощи вызвал и представителей аварийной службы ЗАО Grinda, мы сообщили и компании Susisiekimo paslaugas, которая администрирует стоянку под мостом", – сказано в письме.

По словам читателей, они информировали о сложившейся ситуации все связанные службы.

Читатели надеются, что удастся пресечь несчастье и история Клебонишкского моста в Вильнюсе не повторится: в 2009 году сместились конструкции моста и одна часть моста провалилась на 20 см.