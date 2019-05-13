Политологи: во втором туре стартовые позиции лучше у Науседы

Политологи говорят, что во втором туре выборов президента Литвы стартовые позиции лучше у экономиста Гитанаса Науседы, но многое будет зависеть от предвыборной кампании и активности избирателей.

По словам экспертов, кандидату консерваторов Ингриде Шимоните может быть сложно рассчитывать на поддержку людей, голосовавших за других кандидатов.

"Если смотреть на то, кто чьи голоса мог бы привлечь, если активность избирателей будет похожей, то в таком случае, наверное, лучше возможности у Г. Науседы", - сказал в понедельник BNS директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.

"Его предвыборная кампания в социально-экономическом плане была направлена на левую от центра сторону, в культурном смысле - больше вправо, чтобы попытаться так охватить как можно больше избирателей. У него больше шансов привлечь голоса тех, кто голосовал за других кандидатов, особенно за кандидатов левых", - добавил он.

По словам Р. Вильпишаускаса, в пользу И. Шимоните может сработать более низкая явка, кроме того, многое будет зависеть от кампании кандидатов в ближайшие две недели.

"Важный фактор - то, что будет происходить в течение двух следующих недель, потому что Г. Науседа допустил не одну ошибку во время своей кампании, которая могла подтолкнуть избирателей в крупных городах голосовать не за него, а за И. Шимоните, и вопрос, не допустит ли он подобных ошибок в ближайшие две недели", - сказал политолог.

Похожей позиции придерживается доцент Факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого Гинтарас Шумскас. По его словам, у Г. Науседы есть потенциал, чтобы перенять поддержку некоторых кандидатов, выпавших из выборов, но его электорат отличает более низкая мотивация к голосованию.

"Может статься, что во втором туре электорат Г. Науседы не будет таким дисциплинированным, и эта интрига сохранится", - сказал политолог BNS.

По его словам, результаты показали, что И. Шимоните больше поддерживают жители городов и эмигранты, однако у Г. Науседы более широкая электоральная база.

Г. Шумскас не исключил, что часть избирателей во втором туре вообще не станет голосовать, не видя кандидата, соответствующего своим взглядам.

"У протестного электората может не оказаться никакого выбора. Может случиться и так, что они вообще не пойдут (голосовать), и у нас во втором туре явка будет намного ниже", - сказал он.

Второй тур президентских выборов состоится 26 мая одновременно с выборами Европарламента.