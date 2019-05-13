Прибыль Inter RAO Lietuva в этом году выросла на 60%

В первом квартале этого года контролируемый российским энергетическим гигантом "Интер РАО" поставщик электроэнергии в Литве Inter RAO Lietuva получил 5,6 млн евро чистой прибыли - на 66% больше, чем в январе-марте прошлого года (3,5 млн евро). Чистая прибыль всей группы компании составила 6,4 млн евро.

Выручка компании в этом году достигла 85,5 млн евро - на 73,4% больше, чем за тот же период прошлого года (49,3 млн евро), а всей группы – 107 млн евро – на 80% больше (59,5 млн евро), сообщила компания.

Показатель EBITDA компании составил 5,7 млн евро – на 32,5% (на 4,3 млн евро) больше, а группы – 7,8 млн евро – на 95% (на 4 млн евро) больше.

"Улучшение результатов деятельности группы обусловлено не только благоприятными ценами и большими объемами продаж, но и успешной торговлей на польском рынке, а также улучшением показателей парка ветряных установок", – отмечает в пресс-релизе гендиректор Inter RAO Lietuva Гедрюс Бальчюнас.

За три месяца Inter RAO продала в Литве на 43% больше электроэнергии, а в Балтийских странах и Польше – на 44% больше.

"Рост в основном связан с увеличением объемов продаж на бирже электроэнергии NordPool и благоприятными ценами, а также успешной реализацией деятельности по защите от рисков и управлению ими", – отметил он.

Благодаря благоприятным погодным условиям в парке ветряных установок компании произведено больше электроэнергии, чем в прошлом году – в этом году в Литве компания продала в Литве 1758 гигаватт-часов электроэнергии (в пролом – 1232 гигаватт-часов), а в трех Балтийских странах и в Польше – 2134 гигаватт-часов (1481 гигаватт-часов).

В группу, помимо головной компании, входят действующие в Литве, Эстонии, Латвии и Польше предприятия Inter RAO Latvia, Inter RAO Eesti, IRL Polska и Vydmantai wind park.

Контролируемой "Интер РАО" компании RAO Nordic принадлежит 51% акций InterRAO Lietuva, литовской инвесткомпании Scaent Baltic – 29% акций. Еще 20% акций находится в свободном обращении на Варшавской бирже.

По данным Комиссии по контролю над энергетикой и ценами, в конце 2018 года Inter RAO Lietuva занимала 10,3% рынка розничной торговли электроэнергией в Литве.