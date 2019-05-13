Погода: воздух прогреется до 23 градусов, а потом начнутся ливни

В понедельник погода в Литве будет контрастной. Ее принесет атмосферный фронт. Днем контрасты проявятся в полную меру.

Днем на западе страны будет облачно. Пройдут дожди. Будет дуть северный-северо-западный ветер. Воздух прогреется до 12–17, местами всего до 9–11 градусов. На востоке время от времени возможны прояснения. Во многих районах возможны кратковременные дожди. Местами с грозами. Днем до 18–23 градусов тепла.

Во вторник контрастов будет меньше. Дождь уйдет, поэтому небольшие осадки возможны лишь местами. Ночью 4–9, днем 16–21 градусов тепла. На западе местами 13–15 градусов выше нуля.

В среду дождевые облака ожидаются местами в Дзукии и Сувалькии. Днем местами ожидаются грозы. Ночью будет 6–11, днем 17–22 градусов тепла.

В четверг ночью кратковременные дожди пройдут местами на юге страны. Днем они охватят большую часть территории. Кое-где будут идти дожди с грозами. Ночью 8–13, днем 16–21 градусов тепла.

В пятницу будут идти более интенсивные дожди. Ночью местами ожидаются сильные ливни. Кое-где с грозами. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер. Ночью 8–13, днем 16–21 градусов тепла.

В выходные погода останется летней. Будет тепло, однако ожидаются осадки.