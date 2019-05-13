Глава ВОЛ: вопрос референдума по гражданству следует формулировать проще

В случае, если на референдуме по двойному гражданству не удастся собрать нужного для изменения Конституции количества голосов, председатель Всемирной общины литовцев (ВОЛ) Даля Хенке считает, что вопрос возможного нового референдума должен быть сформулирован проще.

"Сам вопрос следует формулировать очень просто, чтобы каждый понял (...). В самой формулировке, сейчас в документе для голосования очень запутанно, юридически сформулировано, и, скорее всего, не каждый понял, что это значит. Прежде всего, следует ориентироваться на соотечественников, чтобы это было понятно и приемлемо для каждого человека", – сказала BNS Д. Хенке.

"Только на основании дискуссий можно будет готовиться к следующему шагу, и в будущем либо организовать новый референдум, либо искать другие способы", – сказала она.

По словам председателя ВОЛ, решение вопроса двойного гражданства должно продолжиться.

"Надеюсь, что в повестке работы будущего президента этот вопрос будет одним из первых, среди тех, которые должны быть решены", – сказала Д. Хенке.

Лидер правящих "аграриев" и инициатор референдума Рамунас Карбаускис в воскресенье выразил идею о том, что референдум можно повторить, снизив барьер необходимых голосов.

На референдуме предлагалось расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".

Для того, чтобы институт двойного гражданства был расширен, на референдуме за это должны были проголосовать не менее 1 млн. 236 тыс. 203 избирателей, то есть более половины обладающих правом голоса.

Поданным подсчета голосов с 1424 избирательных участков из 1972, в референдуме за сохранение гражданства приняли участие 49,48% избирателей, "за" поправки проголосовали 72%, "против" - 25% участвовавших в голосовании.