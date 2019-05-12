Науседа: избиратели услышали послание о государстве благосостояния и политическом мире не исключает сотрудничества с Беларусью

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа заявил, что выразившие ему поддержку граждане страны услышали его послание о государстве благосостояния и политическом мире.

"Я благодарю всех, и жителей малых городков, и больших городов, и села, которые поддержали нас, которые поняли и приняли в сердце то послание, которое мы адресовали литовскому обществу, что мы действительно хотим, чтобы в Литве было создано государство благосостояния, чтобы в нашей стране было больше мира, прежде всего политического мира, чтобы было больше принятия решений, не пустого толкания между собой", – сказал Науседа журналистам в воскресенье вечером.

Лидирующий в первом туре президентских выборов в Литве экономист Гитанас Науседа заявил, что в определенных сферах хотел бы "очень дружественных" отношений с Республикой Беларусь, и не исключил возможность общения с Минском на высшем уровне.

"Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре", – заявил кандидат в воскресенье вечером в Вильнюсе.

"Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне – министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне", – добавил он.

Экономист отметил, что поддержал бы усилия Беларуси стать независимой от России.

По предварительным данным подсчета голосов, Науседа прошел во второй тур выборов вместе с выдвинутой консерваторами депутатом Ингридой Шимоните.

В президенты баллотируются девять кандидатов. Если ни один из них не наберет более 50% голосов, то через две недели должен состояться второй тур - между двумя кандидатами, которые получили в первом туре больше всего голосов.