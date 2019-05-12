Далее следуют Витянис-Повилас Андрюкайтис (5,24%), Вальдемар Томашевский (4,99%), Арвидас Юозайтис (4,48%), Миндаугас Пуйдокас (2,98%), Наглис Путейкис (0,94%). На последнем месте Валентинас Мазуронис (0,79%)
Всего в Литве 1972 участка.
На сайте Главной избирательной комиссии появились первые результаты президентских выборов. По данным из 1303 участков лидирует Гитанас Науседа (30,95%), на втором месте Ингрида Шимоните (24,34%), на третьем - Саулюс Сквернялис (24,28%).
Далее следуют Витянис-Повилас Андрюкайтис (5,24%), Вальдемар Томашевский (4,99%), Арвидас Юозайтис (4,48%), Миндаугас Пуйдокас (2,98%), Наглис Путейкис (0,94%). На последнем месте Валентинас Мазуронис (0,79%)
Всего в Литве 1972 участка.