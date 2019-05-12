Главизбирком объявляет первые результаты выборов в Литве Шимоните обошла Сквернялиса

ru.DELFI.lt

На сайте Главной избирательной комиссии появились первые результаты президентских выборов. По данным из 1303 участков лидирует Гитанас Науседа (30,95%), на втором месте Ингрида Шимоните (24,34%), на третьем - Саулюс Сквернялис (24,28%).

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