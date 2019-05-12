Сквернялис: если не одержу победу, то уйду в отставку

В последние минуты голосования Саулюс Сквернялис со своей командой собрался в избирательном штабе и поблагодарил свою команду и семью. В своем выступлении он сказал, что если не одержит победу, то уйдет в отставку. В интервью DELFI он сказал, что уйдет с поста 12 июля, если не выйдет во второй тур выборов.

"Я подам заявление об отставке и правительство уйдет в отставку", – сказал он. По его словам, у граждан есть право выбора. "Люди выберут лучшего, и он будет нашим президентом в ближайшие 5 лет", – сказал Сквернялис.

"Мент – это слово я слышал из уст людей, занимающих самые высокие посты. А я горжусь, что был полицейским, ментом я никогда не был", – сказал Сквернялис и заметил, что он полицейский в зале - не один. Он сказал, что всегда старался помочь людям, поэтому гордится своей профессией.

"Я считаю поражением невыход во второй тур. Если не выйду во второй тур, то 12 июля не верну полномочия, а уйду в отставку", – сказал DELFI Сквернялис.

На вопрос, с кем из кандидатов он хотел бы выйти во второй тур, он сказал, что с Арвидасом Юозайтисом. На замечание, что такой сценарий сам Юозайтис называл чудом, премьер ответил, что бывают и чудеса.

"Я говорю с учетом предвыборного марафона, из опыта общения. Это человек, который возродился после Саюдиса. Это человек, который не продаст Литву", – сказал премьер-министр.

Он сказал, что не верит части политической элиты, которая обманывала Литву.

"Невыход во второй тур означает, что у меня нет доверия людей, что я не могу возглавлять правительство", – сказал DELFI премьер-министр.