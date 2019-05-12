Одному из кандидатов прошлось стирать запись в фейсбуке

12 мая в самый разгар голосования, когда запрещена всякая агитация, кандидат в президенты Гитанас Науседа на своей странице в фейсбуке призвал людей идти голосовать. Правда, вскоре эта запись исчезла, однако член Главизбиркома (ГИК) Вилюс Семешка сказал, что кандидат таким образом нарушил запрет на агитацию.

"Дорогие, идите и голосуйте! Этим вы сделаете доброе дело для нашей Литвы, которую мы все любим, пусть и по-разному!", – писал в Facebook Науседа, однако запись вскоре была стерта.

По данным DELFI, стереть запись Науседу призвал сам ГИК. "ГИК, насколько я знаю, попросил стереть эту запись", – сказал Семешка.

По его словам, эта запись считается нарушением.

"Если бы это не было нарушением, то ГИК не просил бы кандидата стереть запись. Хорошо, что ее уже нет. Сегодня кандидатам нельзя призывать идти на выборы", – сказал Семешка.

Об этой записи сообщили и "Белым перчаткам".

"Ситуация такова, что политическая реклама на уровне закона не отрегулирована и подобный случай могут интерпретировать по-разному. Однако ГИК выпустил дополнительные рекомендации, в которых подробно описаны в том числе и подобные случаи.

Именно в соответствии с этими рекомендациями, такие случаи во время выборов могут расцениваться как агитация", – сказала DELFI глава "Белых перчаток" Мария Шарайте.

На вопрос, что за это ждет Науседу, она сказала, что никаких штрафов не будет.

"Финансовых штрафов быть не должно. Просто сделано замечание, а нарушение устранили", – сказала она.