Супруга Сквернялиса рассказала, почему не разрешила продавать дом Мазуронису

Кандидат в президенты Литвы Саулюс Сквернялис голосовал на выборах президента и в двух референдумах 12 мая после обеда.

Голосовать Сквернялис приехал со всей семьей: супругой и двумя детьми. После голосования вопросы задавали не только самому действующему премьер-министру. Представители СМИ спросили у его супруги, почему она не разрешила мужу выполнить обещание и продать дома европарламентарию Валентинасу Мазуронису.

"Потому что мне он нравится", – ответила жена Сквернялиса и сказала, что муж часто советуется с ней.

Она заметила, что поддержала решение супруга принять участие в выборах и сказала, что не боится публичности.

Самому Сквернялису вопросы задавали и представители иностранных СМИ. Один из вопросов: "Если вы проиграете на выборах, вы уйдете в отставку?" Премьер-министр ответил по-литовски: "На этот вопрос я уже отвечал по-литовски, могу повторить, подождем результатов, а тогда будем решать дальше. Я свою позицию не меняю, но пока нет результатов, не вижу смысла комментировать и обсуждать это".

В воскресенье агитация запрещена, поэтому Сквернялис намерен днем сходить на концерт к дочке, а вечером сначала поблагодарить членов своей команды.

Сквернялис сказал, что не сомневается в том, что выйдет во второй тур, а там его ждет серьезная борьба. "Я не выбираю, кто будет благоприятнее, все зависит от воли людей, самое главное, что у людей есть выбор. Я рад, что он есть", – сказал кандидат, заметив, что период был сложным, но он не устал.

"Я всю жизнь привык работать, пахать на благо государства. Это был сложный период, но меня он не утомил. Темп, который сейчас был, требовал больше времени, семья решала больше бытовых вопросов, но я готов дальше делать все, чтобы люди доверяли мне", – сказал Сквернялис.