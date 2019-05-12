Экс-президент Адамкус: я не нуждался в убеждениях

На выборах проголосовал экс-президент Литвы Валдас Адамкус, который упомянул в числе важнейших работ будущего президента обеспечение безопасности и социальные вопросы.

"Мне кажется – это две основные (работы). Одна – которая на уровне Конституции указывает важнейший приоритет президента – внешняя политика, безопасность литовского государства, и конечно безопасность жителей Литвы – внутренняя политика, социальные вопросы, нерешенные проблемы, которые у нас есть. Речь идет о реформах, которые не продвигаются. А первый момент ясен – внешняя политика – стабильность и безопасность страны", – сказал Адамкус.

Экс-президент сказал, что "новый глава должен быть честным, должен выполнять все свои обязательства, должен иметь четкое представления в вопросе будущего Литвы, и обязательства перед жителями Литвы и безопасностью страны".

Адамкус сказал, что он при выборе руководствовался своим опытом.

"Я не нуждался в убеждениях, я знал все о кандидате, за которого голосовал, о его опыте, знаниях, обязательствах перед страной и людьми. Выбор был легким", – сказал экс-президент.