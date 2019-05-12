ГИК: во время досрочного голосования грубых нарушений не было

В ходе досрочного голосования на президентских выборах и двух референдумах в Литве с понедельника по субботу не было зафиксировано ни одного грубого нарушения, сообщила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите.

"В ходе досрочного голосования ГИК не зафиксировала грубых нарушений закона о выборах", – заявила она на пресс-конференции в воскресенье.

Глава комиссии утверждает, что в субботу поступили несколько десятков сообщений о возможных нарушениях запрета на агитацию. Он вступил в силу в субботу ночью и продлится до 20 часов 12 мая, пока будет длиться голосование на избирательных участках.

"Там, где было установлено, что может быть нарушение, например, распространение сообщений агитационного содержания в социальных сетях, мы связались с потенциальными нарушителями, и они соответственно удалили такую агитацию", – сказала Матийошайтите.

Департамент полиции сообщил ГИК, что пока не начато ни одно досудебное расследование, связанное с нарушениями порядка выборов и референдумов.

В воскресенье выборы и референдумы проходят на избирательных участках. Второй тур президентских выборов, если потребуется, состоится 26 мая.

Голосование на избирательных участках проходит с 7 до 20 часов. В списке избирателей значится 2 млн 472 тыс. 405 граждан.