В конце недели прогнозируют сухую и теплую погоду

В воскресенье утром туман в восточной части Литвы рассеется. Облачность будет разной: на западе облака рассеются быстрее, чаще будет выглядывать солнце, на востоке прояснений будет меньше.

Особых осадков не прогнозируют. Ветер постоянно будет менять направление. Теплее всего будет на юго-востоке и на севере - 19-21 градус, в окрестностях Шяуляй, Таураге и Расейняй будет 18, а в Жемайтии несколькими градусами прохладнее. На взморье будет всего 12-14 градусов тепла.

В ночь на понедельник будет пасмурно, больше прояснений будет только на юго-востоке. Через западную часть пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки. В восточной части будет дуть ветер переменного направления, но он будет несильным. Температура опустится до 5-10 градусов тепла.

Днем дожди распространятся на все районы. Самые интенсивные и продолжительные осадки ожидаются в Жемайтии. На востоке страны ожидаются дожди с грозами. На западе ветер усилится до 13 м/с. В восточной части страны из-за облаков часто будет выглядывать солнце, поэтому воздух прогреется до 17-22, а на западе будет пасмурно и температура составит всего 10-15 градусов тепла.