Шимоните на голосовании: физическая усталость уже чувствуется

12 мая, в 8.30 ч., на выборах и референдумах проголосовала кандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните. Она не скрывала, что уже чувствует физическую усталость после предвыборной кампании, однако пояснила, что в политике она не новичок, и относится к этому лишь как одному из этапов.

На вопрос, почему она голосует так рано, Шимоните ответила: "Потому что еду в больницу навещать маму".

"Этого дня я ждала, не буду скрывать, уже есть и физическая усталость, но в политике я не новичок, знайте, я ко многому привыкла, понимаю, что это только конец одного этап. Потом будет следующий этап, и на следующем этапе тоже будут вызовы, может, не очень приятные моменты, может – и радостные. Такова жизнь", – сказала Шимоните.

Сегодня она планирует посадить цветы, а вечером вместе с членами своего штаба и волонтерами будет ждать результатов голосования.

"Это не рядовой день в моей жизни, я чувствую волнение, но я много повидала, и не думаю, что могут быть такие ситуации, с которыми я не могу справиться. Что будет, то будет", – сказала Шимоните.

По ее мнению, президент "должен уметь принимать решения тогда, когда надо, уметь говорить с людьми, которые придерживаются разных мнений, искать консенсус, а также обладать способностью представлять Литву в международном пространстве". Как и обещала, Шимоните не участвовала в одном из референдумов.