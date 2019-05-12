Ночью в Вильнюсе полиция остановила автомобиль BMW

ru.DELFI.lt

В ночь на воскресенье около полуночи в Вильнюсскую полицию сообщили, что в Виршулишкес из двора выезжает BMW, пассажиры которого демонстрировали оружие и бейсбольную биту.

В указанное место съехалось несколько экипажей полиции, BMW был остановлен. Задержаны четверо молодых мужчин и девушка. У девушки обнаружили таблетки, она сказала, что пила таблетки от сердца, поэтому неважно себя чувствует. Подозревают, что все находившиеся в автомобиле люди находились в состоянии наркотического опьянения.

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