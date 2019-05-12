В Литве проходят выборы президента и два референдума

BNS ; Милена Андрукайтите , ru.DELFI.lt

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские выборы и два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев.

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