Клайпедский контейнерный терминал выплатит 15 млн евро дивидендов

Одна из крупнейших в Клайпедском порту компаний контейнерных погрузок Klaipedos konteineriu terminalas (Клайпедский контейнерный терминал) планирует выплатить своему единственному акционеру - группе Klaipedos konteineriu terminalas 15 млн евро дивидендов.

В 2018 году Клайпедский контейнерный терминал выделил на дивиденды 6 млн евро.

Выручка компании в прошлом году увеличилась на 20,6% до 27,914 млн евро, чистая прибыль уменьшилась на 4,3% до 6,487 млн евро, указано в отчете, представленном в Реестровый центр.

Большую часть доходов Клайпедский контейнерный терминал получил от погрузок контейнеров - они выросли за год на 20,9% до 19,677 млн евро. Доходы от погрузок генеральных грузов увеличились на 19,8% до 7,888 млн евро, от погрузок грузов ro-ro krovinių – почти в пять раз до 43,243 тыс. евро.

90,8% акций группы Klaipedos konteineriu terminalas принадлежит Зигмантасу Пятраускасу.