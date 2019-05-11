ФОТО, ВИДЕО: из застрявшего в Друскининкай фуникулёра людей спасли через 3 часа Дополнено комментарием директора предприятия

В субботу во второй половине дня в Друскининкай остановился фуникулёр Lynų kelias. Как рассказали DELFI находящиеся в нём люди, никто из сотрудников не предоставляет никакой информации, ожидание может продолжиться до 4 часов.

Находящийся в фуникулёре человек (имя и фамилия известны редакции) рассказал, что в кабине, в которой находится и он сам, есть десять человек. Трое из них - дети. Один из детей - младенец. "Вторая кабина висит где-то над Нямунасом, не знаю, кто там может быть", – рассказал мужчина. Он сообщил, что его фуникулёр двигался по направлению к Snow арене, а другой - от неё.

"Мы застряли уже более полутора часов назад, может, два, – в 17:00 говорил мужчина. – Никто никого не информировал. Мы сами позвонили, сказали, что приводят в порядок. И сидим дальше".

Застрявший в фуникулёре мужчина сказал, что после того, как пассажиры связались с администрацией, им сказали, что повреждение должно быть устранено в течение 4 часов. "Сказали, что если за 4 часа не устранят повреждение, то вызовут каких-то высотников, чтоб нас вытащили", – заявил мужчина. Он подсчитал, что названные администрацией 4 часа должны истечь около 19:00.

По его словам, находящиеся в фуникулёре дети плачут, туристы из других стран злятся. "Настроение никакое. Дети плачут, есть группа людей из санатория. Столько времени маленьким детям выдержать ещё сложнее", – заявил мужчина.

После того, как DELFI связался с предприятием Lynų kelias, ответившая по общему телефону женщина закончила разговор, не пожелав представиться. Она заявила, что ситуация известна и решается.

"Да, мы всё знаем, – заявила женщина. – Вызваны спасатели, спасут".

Она подтвердила, что знает о находящемся в одной из кабин младенце.

На просьбу поговорить с кем-нибудь, кто мог бы прокомментировать ситуацию подробнее, женщина заявила: "Сейчас все заняты, позже мы сможем прокомментировать".

Она сказала, что не знает, сколько времени придётся ждать людям, застрявшим в кабинах фуникулёра, однако добавила, что, возможно, меньше четырёх часов.



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Позже ситуацию прокомментировал и директор компании, ответственной за фуникулёр: "Сегодня в 15:35 из-за нарушения был остановлен фуникулёр в Друскининкай. По предварительным данным полагают, что это порча привода подъёмника. Фуникулёр был остановлен, в нём есть пассажиры, ждут, пока неполадка будет исправлена.



Жизни людей ничего не угрожает, все службы спасения проинформированы, спасатели на место прибыли, но, надеемся, их помощь не понадобится, и пассажиры в безопасности прибудут на конечную точку своего путешествия после того, как фуникулёр будет отремонтирован. Внизу дежурит бригада медиков. В данное время (18:15) фуникулёр двинулся и в аварийном режиме следует к месту высадки. Мы благодарим персонал, который исправил неполадку, и ещё раз сожалеем и приносим свои извинения пассажирам в связи со случившимся.

Мы понимаем, что люди оказались в стрессовой ситуации, и очень сожалеем из-за этого, но, как уже говорилось, опасности для жизни нет. Ещё раз просим прощения у всех пассажиров, испытавших неприятности", сказал директор предприятия Lyno kelias Гинтаутас Пакусас.



По информации DELFI, на место происшествия прибыли пожарные, сотрудники полиции и команда медиков. Детей после выхода из фуникулёра сразу же вели в автомобиль медиков. Другим людям подниматься на фуникулёре не разрешают.