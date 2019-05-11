В Каунасе отметили столетие первой присяги армии Литвы

В субботу в Каунасе отметили столетие со дня принятия первой общей присяги Литовской армии. В честь этого события подразделения Литовской армии промаршировали по улицам Каунаса, руководство системы обороны и вооружённых сил, жители Каунаса и гости города совместно участвовали в церемонии возложения цветов во дворе исторического Президентского дворца.

Позже собравшиеся наблюдали за церемонией присяги воинов Добровольческих сил обороны, сообщило Министерство обороны Литвы.

"Добровольцы были и остаются важнейшей опорой Литовской армии, они плечом к плечу участвуют в учениях с профессиональными военными и состоят на службе в международных операциях. Вы являетесь обязательным условием развития и усиления Литовской армии и свежей её кровью", – сказал во время мероприятия министр обороны Раймундас Кароблис.

11 мая 1919 г. в Каунасе, на Ратушной площади, прошедшая общественная присяга Литовской армии связана первым официальным её представлением, в мероприятии в то время участвовали как представители как властей Литвы, так и других стран.

Во время торжественной церемонии присягу "не жалея ни своего здоровья, ни живота до последней капли крови защищать свободу и независимость Литвы" дала не вся армия того времени.

Часть добровольцев в то время уже сражалась с врагом, некоторые погибли, так и не успев присягнуть. После присяги в Каунасе военные присягнули и в других отрядах, и на самом фронте.