Ушел из жизни юморист Витаутас Шеренас

В пятницу вечером неожиданно ушел из жизни известный литовский юморист ведущий телепередачи Dviračio žinios Витаутас Шеренас.

Эту новость порталу DELFI подтвердил многолетний соратник Шеренаса Харольдас Мацкявичюс. По словам коллеги, у Шеренаса остановилось сердце, это произошло в 18 ч. Ему было 59 лет.

На портале LRT.lt, сообщается, что в тот момент Шеренас находился в своей усадьбе, в Лабанорской пуще. Приехавшим врачам не удалось реанимировать Шеренаса.

Свои соболезнования в связи с утратой выразил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. "Я не могу поверить в известие о смерти Витаутаса Шеренаса... Литва лишилась неординарного человека, обладавшего талантом, исключительными способностями и умом... Соболезнования членам семьи и близким".

Соболезнования выразил и кандидат в президенты Гитанас Науседа: "В пятницу вечером мы узнали очень печальную весть. Соболезнования всем близким и всем поклонникам юмора Шеренаса".

Ингрида Шимоните в Facebook написала: "Покойся с миром, великий Человек, который умел с серьезным выражением лица рассмешить других. Соболезнования Семье, друзьям и команде велосипедистов".

Витаутас Шеренас (10 октября 1959 г. в Игналинском районе) – он был ведущим телепередачи Dviračio šou, доктором экономических наук. В 1979 г. работал на международной телефонной станции в Игналине.

Позже он служил в Советской армии - в стройбате - работал сварщиком в Московской области. В 1982 г. поступил в Вильнюсский университет на подготовительном отделении, затем – на факультете промышленной экономики, получил специальность - экономика труда. Будучи студентом дважды руководил студенческими стройотрядами (в Якутии 1986 г. и в Германии в 1989 г.).