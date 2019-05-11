Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет тому назад вывел Майдан, или повернётся назад? Обещает ли это реванш России и окончательное физическое уничтожение Украины, или, наоборот, означает радикальное обновление политического лидерства, объединения общественности в государстве и новых достижений на этом пути? Что происходит и чего следует ожидать на украинском пути к свободной жизни и будущему?

На эти и другие вопросы литовской аудитории ответили представитель Православной церкви Украины по связям с общественностью, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) и священник Киевского Свято-Михайловского собора, военный капеллан 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергий Дмитриев.

Дискуссия "Украина на трудном пути к свободе", организованная Форумом диалога и сотрудничества им. Ежи Гедройца, прошла 7 мая в Литовской национальной библиотеке им.Мартинаса Мажвидаса.

Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий отметил, что избирательная кампания, проведённая командой Владимира Зеленского, была совершенно необычной с точки зрения политических кампаний.

"Избранный президент фактически не проводил классической компании, то есть не было поездок по стране, не было пресс-конференций, не было круглых столов и так далее. Это была информационная кампания совершенно другого типа. Очень значительную роль сыграло то, что избранный президент был совершенно не известен как политик и таким образом воспринимался как контрфигура по отношению ко всему политикуму. Разные категории избирателей могли наполнять его политическую форму в своём мнении собственным содержанием", – отметил священник.

Именно эта данная Владимиром Зеленским возможность широкой аудитории, по мнению архиепископа Евстратия, и стала причиной высокого процента проголосовавших за шоумена на выборах президента Украины. Целью и успехом политической стратегии команды Зеленского священник считает победу на выборах, между тем каким избирательным смыслом будет заполнена политическая форма Зеленского не знает на 100% ни он сам, ни члены его команды: им было известно, против чего голосовал избиратель, теперь же на избранном президенте лежит большая ответственность по реализации "совершенно разных" чаяний жителей Донбасса и Львовской области.

"В отличие от многих стран постсоветского пространства, у нас всё-таки уже будет шестой президент. В соседней с нами и с вами стране пока что – первый и единственный президент, и в обозримом будущем никаких намёков на то, что что-то изменится, нет. Для постсоветского пространства, кроме государств Балтии, мирная передача власти вследствие выборов - это скорее исключение, чем правило", – отметил архиепископ Евстратий.

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Foto: Facebook

Очень важным священник считает то, как в течение следующих шести месяцев до парламентских выборов будет продолжаться политический процесс, и как общество и государство сможет противостоять новому витку российской агрессии.

"Я абсолютно уверен, что это обязательно будет. Путин воспринимает демократию как слабость. Для него механизмы демократии – это что-то противоестественное, и поэтому любое проявление демократии, сменяемости власти – для него это возможность [сделать] то, что он сделал в конце 2013-го – 2014-ом году. На 2015 год [в Кремле] готовили максимально жесткий сценарий переизбрания Януковича с целью его полной делегитимизации в глазах общества и демократического мира, чтобы он был вынужден сидеть на российских штыках, на российской поддержке. Просто им пришлось в спешном порядке реализовать этот сценарий на год раньше", – пояснил архиепископ.

Между тем сейчас украинское общество, по мнению священника, очень сильно изменилось: появились серьёзные внутренние силы, которые ни в какой форме не примут никаких компромиссов с агрессором. Накануне выборов Владимира Зеленского упрекали в высказанном им намерении договориться "где-то посередине" с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы закончить войну на Донбассе. Однако, по мнению архиерея ПЦУ, это не имеет никакого значения, потому что после выборов "происходит корректировка желаемого с возможным".

"Все прекрасно понимают: субъектности у тех, кто формально считается властями в Донецке и Луганске, на самом деле нет совершенно никакой. Это просто картонные фигуры, и сама Россия это показала. Обе так называемые республики возглавляет Путин и люди, которым он поручил непосредственно от его имени курировать эти проекты, и поэтому вести переговоры с теми, кто сидит в Донецке и Луганске, никакого практического смысла не имеет", – заявил священник.

Военный капеллан 30-ой отдельной механизированной бригады священник Сергий Дмитриев отметил, что в Вооружённых силах Украины за Владимира Зеленского голосовали либо молодые люди, либо офицеры, пришедшие в армию после 2016 года. Боевые офицеры, прошедшие бои 2014-2015 гг., голосовали за Петра Порошенко.

"Я вернулся с Донбасса шесть дней назад. В Бахмуте к нам подошла бабушка и сказала по-украински: "Сынки, простите нам за то, что мы выбрали этого Зеленского, потому что мне стыдно смотреть вам в глаза". Причём военные, которые её встретили, за него и голосовали", – рассказал Сергий Дмитриев.

Впрочем, этим плюрализм в политических вкусах украинских военнослужащих не исчерпывался: по словам священника, даже в 30-ой ОМБР 25 человек проголосовали за пророссийских кандидатов Юрия Бойко и Александра Вилкула. Ответственное демократическое общество в Украине растёт. Среди адептов Зеленского много патриотичных людей, однако это люди не активные. Активная же часть украинского общества готова сопротивляться.

"Мне не важно, кто будет президентом. Важно, какой буду я", – подчеркнул капеллан.

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Foto: Facebook

По мнению архиепископа Евстратия, избирательная кампания в Украине показала, что в обществе откровенно пророссийские, прокремлевские настроения не воспринимаются, и реванша под кремлевскими девизами и идеями в украинском обществе быть не может.

"Президентская должность обязывает смотреть на события с точки зрения независимой Украины. Украинское общество это очень хорошо показало: человека, который оказался совершенно не способен быть президентом независимой Украины, оно отправило в командировку в Ростов, – заявил архиепископ. – Сталин понять так и не смог, как Британия могла после победы во Второй мировой войне выгнать с должности премьер-министра Черчилля: он выиграл войну, а Британия отправляет его на пенсию. Для для него это было непонятно. А люди просто хотели мира. Объективно другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора, изгнать его с украинской земли, не существует".

В подписанном Владимиром Путиным указе о выдаче паспортов Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины военный капеллан 30-ой ОМБР ВСУ Сергий Дмитриев видит осуществление так называемого "грузинского сценария":

"Людям сначала выдали паспорта, а потом стали их "защищать". Возможно, что скопление артиллерийской техники в Луганске - это подготовка в ближайшее время создать конфликтную ситуацию, пользуясь случаем перехода власти в Украине", – сказал священник.

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Foto: Facebook

Капеллан посетовал на отсутствие чётких заявлений правительства Украины по этому поводу, фиксации нарушений в правовом поле. Впрочем, недостаток ясности проявляется и во многих других ситуациях.

"Пару лет назад в Службе безопасности Украины мы проводили встречу с родственниками заложников, находящихся на Донбассе в плену у террористов, – рассказал Сергий Дмитриев. – Одна из матерей говорит: "А почему вы не объявите войну?". В ответ на это я высказал мысль, что мы имеем дело с ядерной державой, которая на протяжении последних пятнадцати лет целенаправленно готовилась к наступательным военным действиям, обновляла военную технику, идеологически готовила к этому население.

С другой стороны, была совершенно деморализованная армия. Старая военная доктрина предусматривала, что единственная возможность военных действий для Украины - это с Запада. И если в тех условиях, когда приходилось обувь, одежду, еду доставлять волонтерским способом, мы смогли остановить ту машину, которая готовилась к этому годами, то уже после всего этого (естественно, начать открытую войну Россия может всегда – градус идиотизма или сумасшествия там сложно предугадать) цена этой войны будет очень высокой. Защитить то, что уже есть, и не дать врагу продвинуться дальше украинская армия и в моральном, и в военном отношении готова".