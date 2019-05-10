Перкункемис продолжает расти: один офисный центр уже строят, другие – в планах

Микрорайон Перкункемис в Вильнюсе продолжает расти. Там намечено строительство офисного центра, а главный архитектор Вильнюса заверил, что появятся в этом районе и другие бизнес-центры.

На ул. Укмергес появится 7-этажное административное здание. Сообщается, что заказчик – компания BH MERAKI, а проектирует здание компания Architektūros kūrybinė grupė.

Architektūros kūrybinė grupė информировала DELFI, что на цокольном этаже здания будут коммерческие помещения, общие коридоры, конференц-залы, ресторан, стоянки для велосипедов и площадка для авто. На 1-7 этажах разместятся офисы. Здание получит номер 310. Его общая площадь составит 24 621 кв. м. На подземной стоянке будут места для 348 автомобилей, наверху – для 78.

"Рядом с этим местом есть несколько остановок, пешеходные дорожки, велодорожки. На стоянки можно попасть с двух сторон. Один въезд со стороны Domus Pro с ул. Укмергес, а другой – с ул. Перкункемё", – сказали представители Architektūros kūrybinė grupė.

Рядом со зданием спроектировали освещенный двор площадью 3200 кв. м, он находится между проектируемым зданием и торговым парком Domus Pro. Там будет спортплощадка, детская площадка, баскетбольная площадка и две террасы для отдыха офисных работников. Кроме того, там будут бетонные скамейки, держатели для велосипедов", – сообщает Architektūros kūrybinė grupė.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис сказал DELFI, что при выдаче разрешений на строительство учитывают как плотность застройки, так и ее интенсивность.

Наибольшая интенсивность на данный момент отмечается в центральной части Вильнюса, вокруг проспекта Гедиминаса, проспекта Конституциёс. Из микрорайонов выделяется Перкункемис, интенсивность застройки которого остается высокой.

Однако он заметил, что польза в том, что сейчас там появится офисное здание, а в будущем их станет больше.

"В Перкунскемисе у нас слишком много жилья, если оценивать по балансу жилья, наличия услуг, рабочих мест. Там жилья много, а рабочих мест и услуг мало. Поэтому такой объект как бизнес-центр - это плюс, людям будет легче найти работу на месте, не придется ездить в центр.

Вдоль ул. Укмергес планируется застройка. Конечно, изменится и сама ул. Укмергес", - сказал Пакальнис.

По его словам, сейчас проводят исследование потенциала развития жилых, коммерческих зданий в Перкункемисе. В нем участвуют и жители района. После проведения исследования, будут решать как корректировать детальный план.

На вопрос, не лучше ли вместо новых зданий оборудовать больше зеленых зон, Пакальнис ответил, что это невозможно, поскольку земля там - частная.