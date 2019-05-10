Референдумы и президентские выборы в Литве: важнейшие цифры

В воскресенье в Литве состоятся президентские выборы и два референдума по изменениям к Конституции – о расширении возможностей двойного гражданства и сокращения количества членов Сейма Литвы с 141 до 121. BNS представляет важнейшие цифры, связанные с принятием поправок к 12 и 55 статьям Конституции, и с президентскими выборами.

Избиратели. В списке избирателей на президентских выборах и двух референдумах 2 млн 472 тыс. 405 граждан.

Активность. Для того, чтобы обязательный референдум считался состоявшимся, в нем должны участвовать более половины граждан, обладающих правом голоса – 1 млн. 236 тыс. 203 избирателя. При выявлении активности считаются все бюллетени в урне, в том числе и недействительные.

Подсчет результатов по гражданству. В отношении Первого раздела Конституции, в который ходит 12-ая статья о гражданстве, установлена большая защита и для внесения изменений в эту статью требуется более половины голосов "ЗА" всех граждан, обладающих правом голоса. Институт двойного гражданства будет расширен, если на референдуме за это проголосуют не менее чем 1 236 203 избирателя.

Установление результатов по количеству членов Сейма. Для изменения 55-ой статьи Конституции требуется, чтобы его одобрило более половины участвовавших в референдуме, но не менее трети всех избирателей. Количество депутатов будет сокращено, если активность на референдуме превысит 50% и более половины участвовавших в нем, но не менее 824 135, проголосуют "ЗА".

Результаты президентских выборов. Президент избирается в первом туре, если в выборах участвуют более 50% обладающих правом голоса и при этом кандидат получает более половины голосов пришедших к урнам, в случае, если активность на выборах ниже, то он должен получить не менее двух третей голосов всех избирателей (824 135).

Если в первом туре ни один из кандидатов не набирает требующегося количества голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов. Во втором туре избирается претендент, набравший наибольшее количество голосов.