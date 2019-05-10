Проголосовавший на выборах Науседа: странно видеть такие действия оппонентов

Кандидат на пост президента Литвы Гитанас Науседа досрочно проголосовал на выборах в здании Вильнюсского самоуправления.

Он участвовал и в обоих референдумах. По словам кандидата, он голосовал за сохранение гражданства и против сокращения числа депутатов парламента.

"Я чувствую ответственность за то, чтобы Литва пошла по пути меньшей враждебности, поливания друг друга грязью, чтобы Литва восстановила достоинство и взаимоуважение", – сказал Науседа.

На вопрос, как он оценивает последние дни предвыборной кампании, Науседа сказали, что видит, что партии его явно побаиваются. "Наверное, боятся, особенно перспективы увидеть меня во втором туре, поскольку не очень надеются на победу надо мной, поэтому иногда немного удивляет, как партии разных взглядов и направлений неплохо находят общий язык против меня", – сказал Науседа.

Он заметил, что он - непартийный кандидат, который хочет изменить Литву. "Хочу, чтобы жизнь в Литве изменилась в корне", – сказал Науседа.

Науседа и его супруга призвали жителей участвовать в голосовании и на референдумах. Что касается референдума о снижении числа депутатов парламента, то Науседа заметил, что есть такие, которые работают недобросовестно, но заметил, что они должны ответить за свою работу.

DELFI напоминает, что досрочное голосование на выборах будет проходить до 20 ч. 10 мая.

Главизбирком напоминает, что желающим голосовать досрочно достаточно иметь при себе только документ, удостоверяющий личность.

В день выборов 12 мая можно голосовать на любом избирательном участке по всей Литве.

На пост президента, баллотируются 9 кандидатов: от "крестьян" - премьер-министр Саулюс Сквернялис, от консерваторов - Ингрида Шимоните, от социал-демократов - еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.