Глава Центробанка Литвы не видит никаких оснований для своей отставки

В связи с возникшей в сейме Литвы инициативой выразить недоверие председателю правления Банк Литвы (БЛ, Центробанка) Витасу Василяускасу и звучащими в его адрес призывами уйти в отставку, последний не намерен делать это.

"За всю профессиональную карьеру и в государственном, и в частном секторах я никогда не избегал ответственности. Об этом свидетельствуют факты, действия и дела. Основы недоверия находятся в сфере права, а не политики. Это четко закреплено и в национальном праве, и в законодательстве Евросоюза. Поэтому было бы хорошо, чтобы критики назвали конкретные правовые основания для выражения недоверия, если такие есть. Я не вижу никаких оснований для отставки", – отметил В. Василяускас в пресс-релизе.

Глава Комитета по бюджету и финансам сейма Литвы (КБФ) Стасис Якелюнас подготовил проект резолюции – в нем выражается недоверие главе БЛ и содержится обращение к нему с предложением самому уйти в отставку, поскольку он якобы принизил репутацию Сейма и дискредитировал БЛ, как основной орган финансового надзора Литвы.

В случае если он не подаст в отставку, президенту Дале Грибаускайте предлагается начать процедуру увольнения В. Василяускаса. BNS не удалось получить комментарий президента, поскольку сейчас она участвует в саммите ЕС в Румынии.

С. Якелюнас сказал BNS, что сейм рассмотрит резолюцию в следующий вторник. По его словам, под ней подписались 40 депутатов.

Оппозиция называет наступление на В. Василяускаса элементом предвыборной борьбы и конфликтом интересов.

Глава КБФ, который расследует причины и последствия произошедшего 10 лет назад финансового кризиса, С. Якелюнас заявил, что БЛ отказался сотрудничать с расследующими кризис, предоставил не всю, необъективную информацию, а часть ее скрыл, введя в заблуждение, комитет, проводящий парламентское расследование,.

В. Василяускас категорически отметает претензии. Он сказал, что вся информация предоставляется ведомствам, а обвинения называет личностным фактором. В. Василяускас ранее заявлял, что С. Якелюнас, в 2013 году стремился трудоустроиться в БЛ, воспользовавшись историей краха банка Snoras.

И С. Якелюнас, и В. Василяускас опубликовали сообщения личной переписки. С. Якелюнас заявляет, что высказывания главы ЛБ не делают честь никакому государственному служащему.

В. Василяускас возглавляет БЛ с апреля 2011 года. Сейчас идет второй срок его полномочий.

Главу Центробанка в Литве назначает Сейм на пять лет по предложению президента. Глава государства может предложить Сейму выразить ему недоверие.