Посол РФ жалуется на условия содержания Меля в Шяуляй

Посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов утверждает, что условия содержания в заключении бывшего советского офицера Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни, не отвечают требованиям. Литовский Департамент тюрем эти претензии отклоняет.

"Мы были вчера у Меля, которого перевели в Шяуляй, над ним там начали издеваться", – сказал дипломат в четверг журналистам в Вильнюсе.

"Это вещь, которой мы тоже занимаемся очень серьезно. И надо, чтобы он содержался в тюрьме в таких условиях, которые отвечают международным нормам, и чтобы литовская сторона знала эти нормы и соблюдала их", – добавил он.

В апреле Меля перевели в Шяуляйский следственный изолятор.

Он входит в список 67 советских должностных лиц, которые в марте этого года были осуждены за преступления против человечности и военные преступления по делу о событиях 13 января 1991 года.

Директор Шяуляйского СИЗО Саулюс Раюнчюс сказал, что условия заключения Меля не отличаются от других, камеры оборудованы с соблюдением требований правовых актов.

"Осужденный содержится в помещениях, в которых каждому лицу выделено более 3,6 кв. метра жилой площади", – утверждает Раюнчюс в комментарии, переданном BNS.

По его словам, Мель содержится в СИЗО со 2 апреля и за это время только в течение недели содержался в камере вместе с двумя другими лицами, а все остальное время был один.

"Следует обратить внимание, что со всеми осужденными должностные лица общаются, соблюдая нормы этики", – добавил директор.

"Мы не получали от осужденного жалоб по поводу ненадлежащего поведения со стороны должностных лиц, работников или других заключенных, либо просьб перевести в другое место лишения свободы", – подчеркнул он.

Мель был приговорен к семи годами лишения свободы. В срок заключения засчитано время его содержание под стражей с момента ареста, если приговор не будет изменен, то он сможет выйти на свободу через два года. Мель и часть других осужденных по этому делу обжаловали приговор в суде высшей инстанции, приговор обжаловали и расследовавшие дело прокуроры.

Посол еще раз подчеркнул, что Россия не выдаст других осужденных по этому делу.

"Вопрос уже закрыт", – сказал дипломат.

В ночь на 13 января 1991 года была предпринята попытка свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При попытке занятия советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.