Антициклон покидает Литву, в выходные прогнозируют летнее тепло

Антициклон, принесший в Литву заморозки, уже уходит в глубь континента. Атмосферное давление понемногу снижается. В пятницу ночью было облачно, поэтому было теплее. Температура снизилась до 4-9 градусов тепла. Местами были заморозки на поверхности почвы, до 0-3 градусов мороза (в основном на юге и на западе).

Облака сильных осадков не принесут. Только днем во многих районах возможны небольшие дожди, местами с грозами. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов тепла.

В субботу над Литвой установится зона низкого давления. Она будет формировать облака, накапливать влагу. Ночью дождевые облака не будут активными, поэтому небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем кратковременные дожди разной степени интенсивности распространятся по всей стране. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Ночью будет 5-10, днем до 15-20 градусов тепла, только у моря будет всего 12-14 градусов выше нуля.

В воскресенье ночью будет сухо, но прохладно. Вероятность осадков невелика. Температура составит 3-8 градусов тепла. Днем почти во всех районах пройдет приятный дождь. Воздух прогреется до 17-22, на взморье до 12-14 градусов тепла.

В первые дни новой недели погода практически не изменится. Время от времени будут идти небольшие дожди. Ночью будет около 10, днем около 20 градусов тепла.