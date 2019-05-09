День Победы в Вильнюсе: борьба за победу продолжается?

Борьба за победу в войне не закончилась. Об этом заявил посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов на Антакальнисском мемориальном кладбище в Вильнюсе 9 мая во время торжеств, посвящённых 74-летию окончания Второй мировой войны.

Запомни даже небо и погоду,

всё впитывай в себя, всему внемли:

ведь ты живёшь весной такого года,

который назовут — Весной Земли.

Запомни ж всё! И в будничных тревогах

на всём чистейший отблеск отмечай.

Стоит Победа на твоём пороге.

Сейчас она войдёт к тебе. Встречай!

Эти строки из произведения Ольги Берггольц "Накануне" украсили мероприятие, посвящённого почтению павших во время периода Второй мировой войны, который в советской историографии было принято называть "Великой Отечественной".

Задолго до официально намеченного на 11:00 начала мероприятия потенциальных его участников у главного входа на некрополь встречали дети в зелёных и красных пилотках, держащие в руках транспаранты с надписями "16-я Краснознамённая Клайпедская Литовская стрелковая дивизия", "Нормандия-Нёман. Вечно живи", "Бессмертный полк. Литва".

"Мой папа Афанасьев Пётр Михайлович пришёл от Курска до Вены с 1943 года по 1945-й, – рассказала координатор движения "Бессмертный полк" в Литве Татьяна Коломиец. – Полковая разведка. Папа награжден двумя Орденами Славы, Орденом Красной Звезды, но особенно гордился двумя медалями "За отвагу". Он очень редко говорил о фронте, об этих страшных событиях. Война – это беспощадное зло, это кровь, это смерть. Он плакал 9 мая, потому что из восемнадцати ребят, которые были в его разведгруппе, осталось только трое. Папа пил и плакал 9 мая. Он говорил, что мы должны стоять на коленях в этот день, что не нужно этого пафоса. Молодой человек, я тоже этого не хочу: я просто вот сейчас бегаю здесь, а на самом деле у меня душа болит и плакать хочется".

Желающих присоединиться к международному движению "Бессмертный полк, инициированному в России, в Вильнюсе оказалось достаточно много: в мероприятии приняли участие более пяти сотен человек, подавляющее большинство из которых держали в руках обрамлённые портреты своих предков, прошедших военное лихолетье.

Редкий человек не покупал в это время красно-оранжевые тюльпаны и гвоздики у бойких цветочниц. Ко времени запланированного построения колонны площадь перед главным входом на Антакальнисское кладбище была буквально запружена желающими принять активное участие в памятном шествии. Лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский использовал момент для раздачи интервью телевидению и общения с участниками мероприятия. Впрочем, для некоторых праздник заканчивался, не успев начаться.

"Ладно, поеду я, а то на работе закопают. С праздником!" – прощались мужчины среднего возраста с гвоздиками в руках.

В растущей толпе сновали крепкие на вид мужчины и вёрткие женщины с охапками чёрно-оранжевых ленточек в руках. "Я тебя фотографировала с ленточками на свой фотоаппарат?" – строго спрашивала одну из женщин сопровождавшая её коллега. "Нет", – грустно ответствовала раздатчица атрибутики Дня Победы.

Некоторые импозантные мужчины в пиджаках вкладывали сложенные пополам георгиевские ленточки в нагрудный карман - у распространителей булавок не нашлось. Впрочем, одними лентами дело не ограничивалось: в ходу был и бело-сине-красный триколор. Цветочница Северина из Шальчининкайского района повязала одну такую ленту себе на одежду.

"Потому что День Победы, – ответила девушка на вопрос о причинах выбора. – Потому что я сама как бы понимаю русский... Ай, не знаю даже, что вам сказать...".

Представители посольства Беларуси в Литве прикололи себе на лацканы официально утверждённую символику, состоящую из стилизованного цветка яблони и свёрнутой красно-зелёной полосы: по сообщениям СМИ, в Беларуси предложенная несколько лет назад республиканским союзом молодёжи лента "яблоневый цвет" пользуется у руководства страны большей популярностью, чем георгиевская лента. Впрочем, некоторые белорусы пошли ещё дальше: супружеская пара из Минска пришла на мероприятие с оригинальной символикой: яблоневый цветок был приколот на бело-красно-белую полоску - в цветах национального белорусского флага.

"Так называемая георгиевская лента не очень мне нравится, поэтому - бело-красно-белая, – заявил белорусскоязычный минчанин Михаил Дергай. – Мы уже третий год участвуем в "Бессмертном полку" здесь, в Вильнюсе. Мы специально сюда приехали отпраздновать этот день с родными и близкими. Мне кажется, в данный момент это – одна из наилучших форм празднования этого дня, а также почтения памяти предков. Но мне кажется, в последнее время стали очень политизировать этот праздник, что в России, что в Беларуси, а также в Украине и здесь, в Литве".

Тишину Антакальнисского кладбища у мемориала советских воинов и Вечного огня разрывал "День Победы" в исполнении Льва Лещенко и другие советские хиты. Именно туда направилась многочисленная колонна участников памятного мероприятия.

"Кому цветы положить?" – спрашивала у дедушки внучка детсадовского возраста в пилотке, кителе и юбке защитного цвета. "А я тебе скомандую", – отвечал дедушка, протягивая девочке охапку алых гвоздик.

После звучания щелчков метронома, гимна Литвы и мелодии А.Александрова, до 1991 года использовавшейся в качестве музыки к гимну СССР, собравшиеся у мемориала советских воинов почтили память погибших минутой молчания.

Руководитель республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Декснис посетовал на то, что прошедших военные годы в строю осталось очень мало.

"Я хочу напомнить вам о том, что ветеранов Великой Отечественной войны поздравил и президент соседней с нашей республикой страны, – общественный деятель откашлялся и осторожно закончил фразу: – Владимир Путин".

К слову, это было единственное упоминание имени президента РФ во время мероприятия.

Посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов пришёл на Антакальнисское кладбище с портретами своих родителей, прошедших, по его словам, всю войну.

"[В Москве] только что прошёл грандиозный парад, в котором приняли участие 13000 военнослужащих, сотни боевых единиц, вертолетов, самолётов. Я думаю, это не только предмет гордости, но и серьёзное предупреждение тем, кто не всё понимает так, как надо понимать, – многозначительно изрёк дипломат. – Мы очень хорошо помним и никогда не забудем, кто победил в эту войну. Это советский солдат. Это люди всех национальностей: русские, белорусы, украинцы, казахи, татары, евреи, литовцы".

Российский дипломат отметил, что борьба за победу продолжается:

"Как мы с вами видим, эта борьба не закончилась, – заявил Александр Удальцов. – Сегодня очень оживились люди, которые хотят переиначить историю войны, которые пытаются представить советского солдата советским оккупантом, а пособников фашистов сделать героями освобождения и независимости. Я не могу не сказать о том, что среди таких активистов в кавычках немало людей, которые в советское время получили образование, были воспитаны, сделали карьеру, а сегодня вот они отличаются совсем иными, позорными, на мой взгляд, делами. Мы никому не позволим отнять у нас победу. Пусть об этом знают все. А то, что у нас на это есть разные аргументы и средства, я думаю, мы с вами тоже это понимаем. Пусть это понимают наши оппоненты".

Обратившись к ветеранам, Александр Удальцов напомнил, что они "должны быть в строю", заявив о намерении "ещё долго бороться" вместе с ними. Последние слова российского дипломата поглотили овации внимавших ему участников мероприятия.

Временный поверенный в делах Беларуси в Литве Екатерина Ермилина не поддержала коллегу в словесном бряцании оружием, сосредоточившись на выражении "глубокого уважения и благодарности тем, кто, не жалея своих сил, ратными подвигами, тяжелым трудом, ценой собственной жизни отвоевал мир и свободу в борьбе с фашизмом".

"Память о страшной войне и великой Победе никогда не исчезнет и в Беларуси. Это память навечно вписана в историю нашего Отечества и каждой белорусской семьи. Мы, живущие сегодня, в неоплатном долгу перед теми, кто сделал эту победу возможной. И наша святая обязанность передать вечную память о ней будущим поколениям и сохранить устойчивый мир на этой земле в будущем", – заявила представительница белорусского посольства.

"У нас это как бы не афишируется, не поощряется, – посетовала координатор движения "Бессмертный полк" в Вильнюсе Татьяна Коломиец. – Сегодня у нас – День Европы. Столько мероприятий в школах – специально загружены дети. Но они всё равно придут, вот увидите".

После завершения официальной части мероприятия люди медленно брели к выходу из некрополя. Навстречу им торопилась жидкая струйка опоздавших. Среди них шли и двое молодых людей школьного возраста. На толстовке одного из них георгиевская ленточка была приколота рядом с надписью "Nothing new".