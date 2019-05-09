Страховщики заговорили по-другому: все не так, как думали водители

Неверное, многие водители слышали слова: обязательная страховка не действует, если не действует техосмотр. Однако сами страховщики говорят, что никакой связи между страховкой и техосмотром нет, такая связь в законе не указывается.

Иными словами, страховщики могут взыскать ущерб с виновника ДТП, независимо от того, действовал техосмотр или нет.

"Откуда вы взяли, что существует связь между техосмотром и страховкой? Этого нет ни в одном законодательном акте. Я знаю, что люди так думают. Поэтому и говорю - нигде такое не написано, что страховка без техосмотра не действует. Когда покупают страховку, никто не проверяет, действует ли техосмотр", – сказал DELFI Альгимантас Крижинаускас, директор Литовского бюро страховщиков транспортных средств.

В редакцию DELFI обратился читатель Томас. Он купил автомобиль, получил временные номера. Regitra акцентировала, что для получения номеров надо застраховать машину.

Однако у Томаса возник вопрос, будет ли действовать такая страховка, если у автомобиля нет действующего техосмотра.

"Неважно временный или постоянный номер. Номер нужен для идентификации транспортного средства. Это значит, что все действует. Что касается о техосмотре и страховании водительской ответственности, то эти две вещи напрямую не связаны. Если причина ДТП - технические недостатки автомобиля, это надо доказать. Такой действует порядок. Нет такого, что страховка не действует, если нет техосмотра", – сказал Крижинаускас.

Например, зимой произошло ДТП из-за того, что на автомобиле была летняя резина. Страховка пострадавшей стороне будет выплачена, вопрос в том, взыщут ли эти деньги с виновника ДТП.

"Если страховщик докажет, что причина ДТП - летняя резина, будет причинно-следственная связь, то с виновника взыщут ущерб. Самого факта мало, нужны доказательства. Поэтому нельзя напрямую связывать страховку с техосмотром", – заметил Крижинаускас.

Ведь даже автомобиль без техосмотра может быть исправным, а автомобиль с техосмотром иметь массу недочетов.

"Подчеркиваю, если страховщики докажут, что причина ДТП - техническое состояние автомобиля, а не наличие или отсутствие бумажки, тогда могут взыскать ущерб. Я не связываю техосмотр со страховкой, поскольку такого нет в законе (…). У вас может быть действующий техосмотр, но не будут гореть фары и в вас врежется автомобиль, водитель которого вас не заметит, так кто будет виноват? Или еще пример: зимой нельзя ездить на летней резине. Но этого мало – страховщик должен доказать, что причина ДТП - именно летняя резина" – заметил специалист.

Правда, надо подчеркнуть, что все это касается обязательного страхования водительской ответственности. В случае с Kasko требования другие, их устанавливают сами страховые компании.