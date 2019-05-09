Сложилась критическая ситуация: в литовских больницах не хватает крови трех групп

Национальный центр крови обращается за помощью к жителям Литвы: в последние дни в больницах увеличилась потребность в крови, поэтому критически сократились запасы донорской крови.

Не хватает крови всех типов, но в особенности A RhD +, O RhD+ и O RhD-.

Информацию о том, где и как можно сдать кровь можно найти на сайте http://v2.kraujodonoryste.lt