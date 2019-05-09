Основным акционером инвестиционной компании UP Invest является эстонский бизнесмен Маргус Линнамае, который утверждает, что сделка по продаже бизнеса предприятия Baltic Classifieds Group OÜ (BCG) должна быть завершена к июлю этого года.
Стоимость сделки не разглашается.
Эстонская компания сообщает в пресс-релизе, что доход будет использоваться для "развития других предприятий группы, включая медийные предприятия в странах Балтии, а также для поиска новых и интересных инвестиционных возможностей в других областях".
Apax Partners отмечает, что это их первая инвестиция в странах Балтии.
"Мы рассчитываем на дальнейшие инвестиции в BCG, основанные на нашей практике передового опыта, чтобы повысить ценность этих рынков для рекламодателей и потребителей", - отметил в пресс-релизе партнёр Apax Partners Холл.
"Мы убеждены в перспективах роста региона и очень очарованы деловой, прагматичной и предпринимательской культурой региона", - добавил он.
Директором BCG будет Юстинас Шимкус.
В Литве эта компания управляет порталами Aruodas.lt, Autoplius.lt, CVbankas.lt, Kainos.lt, Services.lt, Announcement.lt.
Среди СМИ, которыми управляют контролируемые М. Линнамае предприятия, - новостной портал 15min.lt, информационное агентство BNS, эстонская ежедневная газета Postimees, латвийский новостной портал TV Net.