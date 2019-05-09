Владелец 15min и BNS продаёт рекламный бизнес в странах Балтии фондам Apax Partners

Владелец новостного портала 15min и агентства новостей BNS решил продать рекламный бизнес в странах Балтии консультируемым обосновавшейся в Лондоне инвестиционной группой фондам Apax Partners.

Основным акционером инвестиционной компании UP Invest является эстонский бизнесмен Маргус Линнамае, который утверждает, что сделка по продаже бизнеса предприятия Baltic Classifieds Group OÜ (BCG) должна быть завершена к июлю этого года.

Стоимость сделки не разглашается.

Эстонская компания сообщает в пресс-релизе, что доход будет использоваться для "развития других предприятий группы, включая медийные предприятия в странах Балтии, а также для поиска новых и интересных инвестиционных возможностей в других областях".

Apax Partners отмечает, что это их первая инвестиция в странах Балтии.

"Мы рассчитываем на дальнейшие инвестиции в BCG, основанные на нашей практике передового опыта, чтобы повысить ценность этих рынков для рекламодателей и потребителей", - отметил в пресс-релизе партнёр Apax Partners Холл.

"Мы убеждены в перспективах роста региона и очень очарованы деловой, прагматичной и предпринимательской культурой региона", - добавил он.

Директором BCG будет Юстинас Шимкус.

В Литве эта компания управляет порталами Aruodas.lt, Autoplius.lt, CVbankas.lt, Kainos.lt, Services.lt, Announcement.lt.

Среди СМИ, которыми управляют контролируемые М. Линнамае предприятия, - новостной портал 15min.lt, информационное агентство BNS, эстонская ежедневная газета Postimees, латвийский новостной портал TV Net.