В Вильнюсском районе мужчина нечаянно прострелил женщине ногу

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Foto: Stopkadras

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсский район выезжали полицейские и врачи скорой помощи. Выяснилось, что мужчина нечаянно прострелил женщине ногу.

8 мая, в 7.52 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Шалтонишкяй, в доме, мужчина (1946 г.р.), заряжая пистолет "Макаров", нечаянно выстрелил в ногу женщине (1945 г.р.). Женщину с огнестрельным ранением госпитализировали. Ведется расследование.

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