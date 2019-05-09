8 мая, в 7.52 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Шалтонишкяй, в доме, мужчина (1946 г.р.), заряжая пистолет "Макаров", нечаянно выстрелил в ногу женщине (1945 г.р.).
Женщину с огнестрельным ранением госпитализировали.
Ведется расследование.
|12:00
|Gyvai / Speciali prezidentinių debatų laida. Saulius Skvernelis, Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda
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Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсский район выезжали полицейские и врачи скорой помощи. Выяснилось, что мужчина нечаянно прострелил женщине ногу.
8 мая, в 7.52 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Шалтонишкяй, в доме, мужчина (1946 г.р.), заряжая пистолет "Макаров", нечаянно выстрелил в ногу женщине (1945 г.р.).
Женщину с огнестрельным ранением госпитализировали.
Ведется расследование.