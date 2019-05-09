Погода: воздух прогреется до 20 градусов

Солнечный, но холодный антициклон, который обусловил погоду последних дней в Литве, понемногу уходит. С Запада к нам приближается большая зона низкого давления, а на востоке также наблюдается активный атмосферный фронт.

Сегодня в Литве ожидается переменная облачность: утром будет солнечно, днем на востоке повысится облачность, а к вечеру – облачность увеличится и на западе. Вероятность дождя будет невелика. По мере изменения давления, усилится ветер. На востоке воздух прогреется до 14–17 градусов тепла, а на западе до 18–19, на юге местами до 20 градусов.

В столице будет облачно с прояснениями, однако дождя не будет. Днем воздух прогреется до 15–17 градусов.

В ночь на пятницу будет облачно с прояснениями, однако осадков не ожидается. Хорошая весть для садоводов и огородников: облака не дадут воздуху остыть, поэтому температура ночью будет выше нуля, примерно 4–9 градусов тепла, а на поверхности почвы небольшие заморозки возможны разве что на юго-востоке страны.

В пятницу днем в Литву придут дождевые облака. К сожалению, дожди пройдут лишь местами, они будут кратковременными, наибольшая вероятность осадков на юге и на западе страны. Температура воздуха в пятницу составит 15–19 градусов тепла.