В Вильнюсе полиция штрафует водителей, которые пользуются мобильными телефонами

Полиция Вильнюсского округа начала "охоту" на водителей, которые разговаривают по мобильному телефону за рулем. Полиция ездит на автомобилях без опознавательных знаков и следит за участниками движения не только в столице, но и в других местах округа.

7 мая за это нарушение в течение нескольких часов были наказаны 8 водителей. все они свою вину признали и не оспаривали наказание.

Если в течение последнего года у водителя не было взысканий, ему грозит штраф в размере 30 евро, если были - 60 евро.

Первым попался водитель Opel Astra. Он был наказан не только за то, что пользовался телефоном, но и за превышение скорости.

Затем посыпались нарушители - водитель Seat сказал, что ему позвонил директор.

за ним попалась водитель Lexus.

Потом пришлось наказать водителя микроавтобуса Renault. Затем водителя еще одного Lexus, который сказал, что ответил на звонок матери.

На проспекте Саванорю водитель Saab не перестал говорить по телефону даже несмотря на полицейскую сирену. Однако остановился в первой полосе, а пассажир даже поднял руки вверх. Выяснилось, что и водитель и пассажир - иностранцы и по-литовски не говорят. Тогда друг по телефону объяснил ему, за что его остановили.

Последним был остановлен водитель BMW, который сразу признал свою вину.

Подобные рейды полиция будет проводить до самой осени.