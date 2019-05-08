Литва присвоила особый статус Европейскому гуманитарному университету

В среду правительство Литвы предоставило особый статус действующему в Вильнюсе белорусскому Европейскому гуманитарному университету (ЕГУ).

Данное высшее учебное заведение признано действующим в условиях изгнания по политическим мотивам.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил на заседании правительства, что этот статус обеспечит непрерывность деятельности университета.

На действующий в изгнании университет, в соответствии с недавно принятыми законами, могут распространяться другие критерии оценки качества обучения, нежели в отношении других высших учебных заведений.

Из-за негативной оценки экспертов ЕГУ угрожало прекращение деятельности, но в начале апреля министр образования Альгирдас Монкявичюс выдал новую лицензию на деятельность университета.

Угроза закрытия университета возникла после негативной оценки Центра оценки качества высшего образования. В представленном в конце 2017 г. отчёте экспертов стратегическое управление ЕГУ, а также его научная или художественная деятельность оценивались негативно.

ЕГУ - частный университет, основанный в 1992 году в Минске и впоследствии закрытый правительством Беларуси. 15 лет назад высшее учебное заведение приняло приглашение правительства Литвы и переехало в Вильнюс.

С момента основания университета дипломы получили более 3000 выпускников, и дипломы более 2000 из них были вручены уже в Вильнюсе.

В 2019 году ЕГУ обещает обучать студентов по девяти учебным программам.

Основными финансовыми спонсорами университета являются Европейская комиссия, Шведское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (SIDA) и Министерство иностранных дел Литвы.